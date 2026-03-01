Inicio Sociedad Vendimia Solidaria
Tradicional almuerzo

Vuelve el almuerzo de Vendimia Solidaria, el evento benéfico más grande del interior del país

El próximo 8 de marzo, la Fundación Grupo América realizará su tradicional encuentro en San Isidro para sostener proyectos de salud, educación y medio ambiente

Alejandra Molina
Alejandra Molina
Daniel Vila, presidente de Grupo América, durane el almuerzo del 2025, agradeciendo el apoyo de los donantes.

La cuenta regresiva para el evento benéfico más relevante del interior del país ya comenzó. El próximo domingo 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, la estancia San Isidro abrirá sus puertas para una nueva edición de Vendimia Solidaria.

El programa, corazón de la Fundación Grupo América, llega a sus 22 años de vida con un objetivo ambicioso: superar la recaudación récord del año pasado y seguir extendiendo su mano solidaria a cada rincón de Mendoza.

Vendimia Solidaria-023.jpg.jpg
Como cada año los anfitriones del encuentro son el presidente de Fundación Grupo América Daniel Vila y su esposa, la conductora Pamela David. Y participan la Reina Nacional y Virreina electas como parte de su primera actividad oficial.

Como en cada edición, los encargados de recibir a los invitados serán Daniel Vila, presidente de Grupo América, y su esposa, la conductora Pamela David. El almuerzo se presenta como la gran coronación de los festejos vendimiales, funcionando como un puente vital entre el sector privado y las necesidades más urgentes de la comunidad.

Esta herramienta de transformación social ya ha impactado positivamente en la vida de 600 mil mendocinos, una cifra que representa a poco más de un cuarto de la población provincial.

Vendimia Solidaria-168.jpg.jpg
Vendimia Solidaria nació en el año 2004 y a lo largo de sus 22 años de historia ha logrado impactar directamente en la realidad de 600 mil mendocinas y mendocinos en situación de vulnerabilidad. En la foto, Daniel Vila.

La historia de Vendimia Solidaria, que nació de manera espontánea en 2004, ha logrado hitos impresionantes. En sus más de dos décadas, ha recaudado una cifra superior a los 11.214.850 dólares. Estos fondos se traducen en realidades tangibles: construcción de centros sanitarios en zonas rurales, playones deportivos en barrios alejados, entrega de becas universitarias y equipamiento crítico para hospitales públicos.

En la última edición, la generosidad de los donantes permitió alcanzar una recaudación de 732.052 mil dólares. Para este 2026, la expectativa es redoblar el compromiso. El programa focaliza sus esfuerzos en cuatro ejes fundamentales: salud, educación, deporte y medio ambiente, seleccionando cuidadosamente cada proyecto para que el impacto sea real y duradero.

Vendimia Solidaria-160.jpg.jpg
El tradicional almuerzo se realizará el próximo domingo 8 de marzo en la Estancia San Isidro , y como cada año convocará a representantes del sector empresario, comercial, social, político y cultural de la provincia y del país.

La cobertura será total y federal. Además de la transmisión en vivo por Canal 7 y América TV, y el seguimiento minuto a minuto de Diario UNO, los periodistas de Radio Nihuil estarán presentes en el lugar para contar cada detalle de lo que suceda.

A través de los medios de comunicación la audiencia podrá conocer las historias de los beneficiarios, el testimonio de los donantes y el alcance de la ayuda durante toda la semana posterior al evento.

Vendimia Solidaria-044.jpg.jpg
Una de las postales que dejó la Vendimia Solidaria 2025.

Como es tradición, el encuentro contará con la presencia de la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2026, quienes participarán de su primera actividad oficial tras la coronación la noche anterior en el Teatro Griego Frank Romero Day, reafirmando que la fiesta máxima de los mendocinos también es una instancia de compromiso y esperanza.

