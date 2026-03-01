Vuelve el almuerzo de Vendimia Solidaria, el evento benéfico más grande del interior del país

Esta herramienta de transformación social ya ha impactado positivamente en la vida de 600 mil mendocinos, una cifra que representa a poco más de un cuarto de la población provincial.

Vendimia Solidaria-168.jpg.jpg Vendimia Solidaria nació en el año 2004 y a lo largo de sus 22 años de historia ha logrado impactar directamente en la realidad de 600 mil mendocinas y mendocinos en situación de vulnerabilidad. En la foto, Daniel Vila. Fotos: Diario UNO

La historia de Vendimia Solidaria, que nació de manera espontánea en 2004, ha logrado hitos impresionantes. En sus más de dos décadas, ha recaudado una cifra superior a los 11.214.850 dólares. Estos fondos se traducen en realidades tangibles: construcción de centros sanitarios en zonas rurales, playones deportivos en barrios alejados, entrega de becas universitarias y equipamiento crítico para hospitales públicos.

En la última edición, la generosidad de los donantes permitió alcanzar una recaudación de 732.052 mil dólares. Para este 2026, la expectativa es redoblar el compromiso. El programa focaliza sus esfuerzos en cuatro ejes fundamentales: salud, educación, deporte y medio ambiente, seleccionando cuidadosamente cada proyecto para que el impacto sea real y duradero.

Vendimia Solidaria-160.jpg.jpg El tradicional almuerzo se realizará el próximo domingo 8 de marzo en la Estancia San Isidro , y como cada año convocará a representantes del sector empresario, comercial, social, político y cultural de la provincia y del país. Foto: Diario UNO

La cobertura será total y federal. Además de la transmisión en vivo por Canal 7 y América TV, y el seguimiento minuto a minuto de Diario UNO, los periodistas de Radio Nihuil estarán presentes en el lugar para contar cada detalle de lo que suceda.

A través de los medios de comunicación la audiencia podrá conocer las historias de los beneficiarios, el testimonio de los donantes y el alcance de la ayuda durante toda la semana posterior al evento.

Vendimia Solidaria-044.jpg.jpg Una de las postales que dejó la Vendimia Solidaria 2025.

Como es tradición, el encuentro contará con la presencia de la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2026, quienes participarán de su primera actividad oficial tras la coronación la noche anterior en el Teatro Griego Frank Romero Day, reafirmando que la fiesta máxima de los mendocinos también es una instancia de compromiso y esperanza.