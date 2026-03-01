La cuenta regresiva para el evento benéfico más relevante del interior del país ya comenzó. El próximo domingo 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, la estancia San Isidro abrirá sus puertas para una nueva edición de Vendimia Solidaria.
Vuelve el almuerzo de Vendimia Solidaria, el evento benéfico más grande del interior del país
El próximo 8 de marzo, la Fundación Grupo América realizará su tradicional encuentro en San Isidro para sostener proyectos de salud, educación y medio ambiente
El programa, corazón de la Fundación Grupo América, llega a sus 22 años de vida con un objetivo ambicioso: superar la recaudación récord del año pasado y seguir extendiendo su mano solidaria a cada rincón de Mendoza.
Como en cada edición, los encargados de recibir a los invitados serán Daniel Vila, presidente de Grupo América, y su esposa, la conductora Pamela David. El almuerzo se presenta como la gran coronación de los festejos vendimiales, funcionando como un puente vital entre el sector privado y las necesidades más urgentes de la comunidad.
Esta herramienta de transformación social ya ha impactado positivamente en la vida de 600 mil mendocinos, una cifra que representa a poco más de un cuarto de la población provincial.
La historia de Vendimia Solidaria, que nació de manera espontánea en 2004, ha logrado hitos impresionantes. En sus más de dos décadas, ha recaudado una cifra superior a los 11.214.850 dólares. Estos fondos se traducen en realidades tangibles: construcción de centros sanitarios en zonas rurales, playones deportivos en barrios alejados, entrega de becas universitarias y equipamiento crítico para hospitales públicos.
En la última edición, la generosidad de los donantes permitió alcanzar una recaudación de 732.052 mil dólares. Para este 2026, la expectativa es redoblar el compromiso. El programa focaliza sus esfuerzos en cuatro ejes fundamentales: salud, educación, deporte y medio ambiente, seleccionando cuidadosamente cada proyecto para que el impacto sea real y duradero.
La cobertura será total y federal. Además de la transmisión en vivo por Canal 7 y América TV, y el seguimiento minuto a minuto de Diario UNO, los periodistas de Radio Nihuil estarán presentes en el lugar para contar cada detalle de lo que suceda.
A través de los medios de comunicación la audiencia podrá conocer las historias de los beneficiarios, el testimonio de los donantes y el alcance de la ayuda durante toda la semana posterior al evento.
Como es tradición, el encuentro contará con la presencia de la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2026, quienes participarán de su primera actividad oficial tras la coronación la noche anterior en el Teatro Griego Frank Romero Day, reafirmando que la fiesta máxima de los mendocinos también es una instancia de compromiso y esperanza.