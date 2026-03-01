Qué significa que tu perro persiga su cola y cuándo es momento de preocuparse

En perros adultos, este comportamiento suele ser una válvula de escape para el aburrimiento o el exceso de energía acumulada por la falta de paseos.

Pero lo cierto es que no todo es diversión. Si tu mascota comienza a perseguir su cola de forma repentina y frenética, el origen podría ser una molestia física. Algunas de las más comunes incluyen las siguientes:

Parásitos externos: pulgas o garrapatas alojadas en la base de la cola.

pulgas o garrapatas alojadas en la base de la cola. Glándulas anales: una inflamación o saturación en estas glándulas provoca un picor intenso que el animal intenta aliviar mordiéndose.

una inflamación o saturación en estas glándulas provoca un picor intenso que el animal intenta aliviar mordiéndose. Problemas de piel: alergias alimentarias o dermatitis que generan irritación en la zona lumbosacra.

mascota, perro Este comportamiento puede evidenciar un trastorno obsesivo en tu mascota.

La señal de alarma principal para cualquier dueño de un perro es la compulsión. Si notas que tu mascota entra en un "trance", dilata sus pupilas y no responde a tus llamados mientras da vueltas, podrías estar ante un Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

El momento de acudir al veterinario

Si identificas que este comportamiento no está relacionado con el juego de tu perro, es momento de acudir a un veterinario para descartar cualquier problema. Además, debes prestar atención a los siguientes puntos:

Hay autolesión: el perro se muerde la cola hasta provocarse heridas o pérdida de pelo.

el perro se muerde la cola hasta provocarse heridas o pérdida de pelo. Interfiere con su vida: prefiere perseguir su cola antes que comer, pasear o jugar con otros.

prefiere perseguir su cola antes que comer, pasear o jugar con otros. Es una respuesta al estrés: el comportamiento aparece siempre que hay ruidos fuertes o cambios en la rutina.