Qué significa que tu perro persiga su cola y cuándo es momento de preocuparse

Para muchos dueños de un perro, ver a su fiel compañero dando vueltas en círculos intentando atrapar su propia parte trasera es una escena cómica que termina en redes sociales. En la mayoría de los casos, especialmente en cachorros, perseguir la cola es una forma de exploración.
Sin embargo, detrás de este comportamiento aparentemente inofensivo, se esconden razones que van desde el simple juego hasta alertas de salud física y mental. Entender qué significa este hábito es crucial para garantizar el bienestar de tu mascota.
Qué significa que tu perro persiga su cola
Al igual que los niños pequeños descubren sus manos, un perro joven puede no comprender que ese objeto que se mueve detrás de él es parte de su propio cuerpo.
En perros adultos, este comportamiento suele ser una válvula de escape para el aburrimiento o el exceso de energía acumulada por la falta de paseos.
Pero lo cierto es que no todo es diversión. Si tu mascota comienza a perseguir su cola de forma repentina y frenética, el origen podría ser una molestia física. Algunas de las más comunes incluyen las siguientes:
- Parásitos externos: pulgas o garrapatas alojadas en la base de la cola.
- Glándulas anales: una inflamación o saturación en estas glándulas provoca un picor intenso que el animal intenta aliviar mordiéndose.
- Problemas de piel: alergias alimentarias o dermatitis que generan irritación en la zona lumbosacra.
La señal de alarma principal para cualquier dueño de un perro es la compulsión. Si notas que tu mascota entra en un "trance", dilata sus pupilas y no responde a tus llamados mientras da vueltas, podrías estar ante un Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
El momento de acudir al veterinario
Si identificas que este comportamiento no está relacionado con el juego de tu perro, es momento de acudir a un veterinario para descartar cualquier problema. Además, debes prestar atención a los siguientes puntos:
- Hay autolesión: el perro se muerde la cola hasta provocarse heridas o pérdida de pelo.
- Interfiere con su vida: prefiere perseguir su cola antes que comer, pasear o jugar con otros.
- Es una respuesta al estrés: el comportamiento aparece siempre que hay ruidos fuertes o cambios en la rutina.