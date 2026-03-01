Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz por la Primera Nacional se jugará en el Malvinas Argentinas

Es un hecho que el duelo interzonal entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, los dos equipos mendocinos de la Primera Nacional, se jugará en el estadio Malvinas Argentinas y con hinchas de ambos equipos.
José Mansur y Hernán Sperdutti, presidentes de Godoy Cruz y Deportivo Maipú, ya se han puesto de acuerdo para que el choque se dispute con ambas parcialidades aunque todavía resta por confirmar el día y horario del duelo correspondiente al interzonal de la fecha 7 de la Primera Nacional.
El Cruzado jugará de local y sus dirigentes tomaron la decisión e iniciaron las gestiones ante el Gobierno de Mendoza para diagramar un operativo policial que garantice la seguridad del espectáculo con la presencia de ambas hinchadas.
Más allá del beneficio económico para el Cruzado, el choque ante el Tomba representa algo muy importante en lo institucional ya que se volverán a enfrentar después de varios años.
El encuentro entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz por la fecha 7 de la Primera Nacional se jugará el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo
La postergación de la 4ta. fecha por la decisión de los clubes no alteraría la programación inicial.