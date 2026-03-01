Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz por la Primera Nacional se jugará en el Malvinas Argentinas

José Mansur y Hernán Sperdutti, presidentes de Godoy Cruz y Deportivo Maipú, ya se han puesto de acuerdo para que el choque se dispute con ambas parcialidades aunque todavía resta por confirmar el día y horario del duelo correspondiente al interzonal de la fecha 7 de la Primera Nacional.

Deportivo-Maipu-noche-estadio-Omar-Higinio-Sperdutti-nuevas-luminarias

El Cruzado jugará de local y sus dirigentes tomaron la decisión e iniciaron las gestiones ante el Gobierno de Mendoza para diagramar un operativo policial que garantice la seguridad del espectáculo con la presencia de ambas hinchadas.