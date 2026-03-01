Santino Andino y otra alegría en el Panathinaikos por la Súper Liga de Grecia

Santino Andino fue titular en la victoria del Panathinaikos por 3 a 1 sobre el Aris Salónica por la fecha 23 de la Súper Liga de Grecia, una nueva alegría tras el pase a octavos de final de la Europa League.
Santino Andino fue titular en la victoria del Panathinaikos sobre el Aris Salónica por la fecha 23 de la Súper Liga de Grecia.
Santino Andino fue titular en la victoria del Panathinaikos por 3 a 1 sobre el Aris Salónica por la fecha 23 de la Súper Liga de Grecia, una nueva alegría tras el pase a octavos de final de la Europa League.
Tras no haber sumado minutos en el partidos del jueves en Pilsen, el ex Godoy Cruz fue titular y salió remplazado a los 56' por el ex Boca Vicente Taborda quien luego marcó el segundo gol del conjunto ateniense.
Los goles del Panathinaikos fueron del español Javi Hernández, Taborda y Andrews Tetteh, mientras que la visita descontó por el serbio Uros Racic.
Fue el octavo partido de Santino Andino en su nuevo club y en total, sumando la Súper Liga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League, acumula 531 minutos en cancha y una asistencia.
Clasificado a octavos de final en la Europa League, Panathinaikos está 5to en las posiciones de la Súper Liga de Grecia con el mismo puntaje (39 puntos) que el Levadiakos, lejos de los 3 primeros: Olympiakos (53), AEK (53) y PAOK (50).
El miércoles 4 jugará un partido postergado de la fecha 1 ante el OFI de Creta y el domingo 8 visitará al Levadiakos por la fecha 24.