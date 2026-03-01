Santino Andino y otra alegría en el Panathinaikos por la Súper Liga de Grecia

Fue el octavo partido de Santino Andino en su nuevo club y en total, sumando la Súper Liga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League, acumula 531 minutos en cancha y una asistencia.

Cómo quedó el Panathinaikos en la Súper Liga de Grecia

Clasificado a octavos de final en la Europa League, Panathinaikos está 5to en las posiciones de la Súper Liga de Grecia con el mismo puntaje (39 puntos) que el Levadiakos, lejos de los 3 primeros: Olympiakos (53), AEK (53) y PAOK (50).

El miércoles 4 jugará un partido postergado de la fecha 1 ante el OFI de Creta y el domingo 8 visitará al Levadiakos por la fecha 24.