Álex Arce, la novedad de Independiente Rivadavia para el partido con River en el Malvinas

El delantero sufrió la fractura del tercio distal de la clavícula derecha el 23 de enero ante Atlético Tucumán, fue operado el 1 de febrero y está en condiciones de volver a las canchas.

arce 1 Álex Arce está de regreso en Independiente Rivadavia.

Tal como indicaron los médicos después de la operación, el paraguayo estuvo sin poder jugar entre 4 y 5 semanas aunque realizó trabajos físicos controlados y continuó con su recuperación durante todo el mes de febrero para luego reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto a sus compañeros.