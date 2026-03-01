Álex Arce, la novedad de Independiente Rivadavia para el partido con River en el Malvinas

Independiente Rivadavia jugará este lunes con River por la fecha 8 del Torneo Apertura y la novedad es la presencia de Álex Arce en la lista de convocados por Alfredo Berti.
El delantero sufrió la fractura del tercio distal de la clavícula derecha el 23 de enero ante Atlético Tucumán, fue operado el 1 de febrero y está en condiciones de volver a las canchas.
Tal como indicaron los médicos después de la operación, el paraguayo estuvo sin poder jugar entre 4 y 5 semanas aunque realizó trabajos físicos controlados y continuó con su recuperación durante todo el mes de febrero para luego reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto a sus compañeros.
Arce jugó solo dos partidos en la temporada, uno por la Copa Argentina y otro en el torneo local, marcó un gol y sus números en la Lepra indican 33 goles en 51 partidos.
Lo más probable es que Alfredo Berti repita ante River el equipo titular de Independiente Rivadavia que viene de empatar con Racing.
Con Bottari lesionado y Arce en el banco los once titulares serían Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa