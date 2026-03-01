Allí fue consultado sobre la situación que tiene como protagonista a Gianluca Prestianni y el entenador no esquivó la pregunta: "Quiero a Álvaro Arbeloa y lo seguiré queriendo, pero creo que fui yo quien tomó la decisión correcta, no él", comenzó explicando luego que el entrenador español saliera a cruzar al argentino.

"Lo comenté en la rueda de prensa, cuando me confrontaron con las declaraciones de Álvaro y un jugador en la acusación contra Prestianni y la defensa del jugador del Real Madrid. Y donde dije: 'Quiero ser equilibrado, ni defender a mi equipo ni atacar al otro'. Incluso antes usé la terminología 'No quiero vestir ni la camiseta roja, de Benfica, ni la blanca, del Real Madrid». Quiero ser imparcial en un caso que podría ser muy grave', continuó analizando.

prestianni 2 Gianluca Prestianni continúa en problemas tras el enfrentamiento contra Vinicius Júnior.

José Mourinho reveló qué hará si Gianluca Prestianni es declarado culpable

Es así que el técnico portugués se refirió a la presunsión de inocencia: "Soy una persona que repudia cualquier tipo de prejuicio o idiotez, digo que yo hice esto y otros no. Si, lo repito muchas veces, mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin".

Para terminar, expresó qué sucederá si Gianluca Prestianni es considerado culpable: "No soy un erudito, pero tampoco un ignorante, y la presunción de inocencia es un derecho. Si quieren que repita lo que repudio veinte veces, lo haré".

"Sigo con el 'si', por desgracia, la UEFA, al retirar al jugador del juego, encontró el artículo 4206328 como motivo de suspensión, y tampoco incluyó el “si” que debería haberse incluido. Si el jugador es realmente culpable, nunca lo miraré como lo he hecho y punto final para mí, pero tengo que poner muchos 'si' delante", concluyó José Mourinho.

La UEFA va a tomar una decisión en marzo, pero si no puede comprobar el insulto racista de Gianluca Prestianni no podrá sancionarlo con las diez fechas.