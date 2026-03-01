Inicio Ovación Fútbol Gianluca Prestianni
José Mourinho reveló qué hará si Gianluca Prestianni es declarado culpable

Gianluca Prestianni continúa en el ojo del huracán luego que Vinicius Júnior lo acusara de realizar un insulto racista

Emanuel Trilla Donoso
El entrenador habló sobre la situación de Gianluca Prestianni.

Gianluca Prestianni fue suspendido de manera provisoria por la UEFA y no pudo disputar el partido de vuelta correspondiente a los 16avos de final de la Champions League, en el que Benfica enfrentó al Real Madrid y donde el equipo español se impuso por 1 a 0 y avanzó a octavos de final con un global de 3 a 1.

José Mourinho, entrenador del equipo portugués, se expresó sobre la situación del jugador argentino en la previa de la resolución que tomará la UEFA.

Gianluca Prestianni - Vinicius Júnior (1)
Gianluca Prestianni aún no conoce la resolución de la UEFA.

La postura de Mourinho en la polémica con Gianluca Prestianni

El entrenador portugués no habló con los medios ni en la previa ni luego del segundo partido entre Benfica y Real Madrid, pero durante el domingo si brindó una conferencia de prensa mientras se prepara para visitar al Gil Vicente FC por la fecha 24 de la Primeira Liga.

Allí fue consultado sobre la situación que tiene como protagonista a Gianluca Prestianni y el entenador no esquivó la pregunta: "Quiero a Álvaro Arbeloa y lo seguiré queriendo, pero creo que fui yo quien tomó la decisión correcta, no él", comenzó explicando luego que el entrenador español saliera a cruzar al argentino.

"Lo comenté en la rueda de prensa, cuando me confrontaron con las declaraciones de Álvaro y un jugador en la acusación contra Prestianni y la defensa del jugador del Real Madrid. Y donde dije: 'Quiero ser equilibrado, ni defender a mi equipo ni atacar al otro'. Incluso antes usé la terminología 'No quiero vestir ni la camiseta roja, de Benfica, ni la blanca, del Real Madrid». Quiero ser imparcial en un caso que podría ser muy grave', continuó analizando.

prestianni 2
Gianluca Prestianni continúa en problemas tras el enfrentamiento contra Vinicius Júnior.

Es así que el técnico portugués se refirió a la presunsión de inocencia: "Soy una persona que repudia cualquier tipo de prejuicio o idiotez, digo que yo hice esto y otros no. Si, lo repito muchas veces, mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin".

Para terminar, expresó qué sucederá si Gianluca Prestianni es considerado culpable: "No soy un erudito, pero tampoco un ignorante, y la presunción de inocencia es un derecho. Si quieren que repita lo que repudio veinte veces, lo haré".

"Sigo con el 'si', por desgracia, la UEFA, al retirar al jugador del juego, encontró el artículo 4206328 como motivo de suspensión, y tampoco incluyó el “si” que debería haberse incluido. Si el jugador es realmente culpable, nunca lo miraré como lo he hecho y punto final para mí, pero tengo que poner muchos 'si' delante", concluyó José Mourinho.

La UEFA va a tomar una decisión en marzo, pero si no puede comprobar el insulto racista de Gianluca Prestianni no podrá sancionarlo con las diez fechas.

