Qué significa que el suelo de mi jardín sea ácido y qué beneficio tiene para las plantas y los árboles

Hortensias

Azaleas y rododendros

Gardenias

Helechos

Camelias

Arándanos

Frambuesas y moras

Frutillas

Arce japonés

Magnolias

Pinos

Cedros

Tener un suelo ácido significa que se volverán solubles ciertos minerales esenciales que necesitan los ejemplares mencionados anteriormente, como hierro (fundamental para la formación de clorofila), magnesio (clave para la fotosíntesis) y zinc (vital para el crecimiento y las defensas). En caso de no recibirlos, las plantas y los árboles no procesarán sus nutrientes y morirán.

hortensia La hortensia es una de las plantas que necesita un suelo ácido.

Además, en el caso específico de las plantas florales, como las hortensias, la acidez del suelo determina el color de los pétalos. Solo en suelos ácidos la especie puede absorber aluminio, lo que genera flores de color azul o violeta. En suelos neutros o alcalinos, las flores serán rosas o blancas.

Así mismo, ciertos hongos y patógenos que atacan las raíces prefieren ambientes neutros o alcalinos. Un suelo ligeramente ácido puede actuar como una barrera natural contra algunas enfermedades del suelo que no toleran ese nivel de pH, por lo que también estaríamos evitando que los ejemplares se enfermen.

Para saber si al suelo del jardín el falta acidez, simplemente tendremos que observar las hojas de las plantas: si una parte es verde pero el resto de la hoja amarilla, es probable que necesiten más acidez para absorber hierro.

arbol pino Estos árboles y plantas específicas necesitan un suelo ácido.

Para aumentar el nivel de acidez del suelo, la clave residirá en aplicar azufre, sulfato de hierro o un mantillo orgánico (en este caso se trata de una estrategia a largo plazo). De esta forma, las plantas y los árboles crecerán de manera adecuada.