Deportivo Maipú le gana ahora 2 a 0 a San Martín de Tucumán finalizado el primer tiempo

Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú para vencer momentáneamente 1 a 0 a San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/FZTqksOn6d — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 1, 2026

El primer tiempo

El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.

futbol-primera nacional-san martin tucuman-deportivo maipu-amarilla-agüero Aron Agüero del Deportivo Maipú se ganó la tarjeta amarilla por falta al delantero local Benjamín Borasi.

San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance haciendo foul a Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.

Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.

GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador.

Diez minutos después el Santo tucumano tuvo una chance clara de igualar. Una buena triangulación deriva en la corrida por derecha, centro al área, y Briñone remató, pero se la alcanzaron a desviar al córner.

A los 35 minutos Alan Cisneros evitó el empate. Buena maniobra de Cisneros, que se acomodó y metió el derechazo, pero el "1" maipucino se arrojó a su derecha y la sacó al córner.

GOL DE MAIPÚ. Con el tiempo cumplido, le llegó un buen toque de Eggel a Mirko Bonfigli, tras recuperar la pelota en media cancha, y desde la derecha metió un "globo" sobre el arquero Darío Sand y dejó el marcador 2 a 0 antes de irse al descanso-