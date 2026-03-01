Deportivo Maipú le gana ahora 2 a 0 a San Martín de Tucumán finalizado el primer tiempo

Deportivo Maipú juega este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.
Por la 3ª fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán buscando encadenar dos triunfos
El cotejo se puede presenciar por la plataforma LPF Play y contará con el arbitraje de Álvaro Carrizo.
Deportivo Maipú se puso en ventaja a los 18 m del primer tiempo con una gol del defensor Lucas Faggioli. Antes de finalizar el primer período (45'), Mirco Bonfigli entró sólo por derecha y puso el 2 a 0.
El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.
San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance haciendo foul a Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.
Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.
GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador.
Diez minutos después el Santo tucumano tuvo una chance clara de igualar. Una buena triangulación deriva en la corrida por derecha, centro al área, y Briñone remató, pero se la alcanzaron a desviar al córner.
A los 35 minutos Alan Cisneros evitó el empate. Buena maniobra de Cisneros, que se acomodó y metió el derechazo, pero el "1" maipucino se arrojó a su derecha y la sacó al córner.
GOL DE MAIPÚ. Con el tiempo cumplido, le llegó un buen toque de Eggel a Mirko Bonfigli, tras recuperar la pelota en media cancha, y desde la derecha metió un "globo" sobre el arquero Darío Sand y dejó el marcador 2 a 0 antes de irse al descanso-