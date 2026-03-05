Inicio Sociedad MODO
No hay que dejarla pasar

MODO con VEA y Disco: $25.000 de ahorro este viernes, sábado y domingo

Los supermercados de VEA y Disco reintegran el 20% pagando con MODO en compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000 mensuales

Por UNO
A partir de este viernes se puede aprovechar un reintegro de $25.000 en el mes.

A partir de este viernes se puede aprovechar un reintegro de $25.000 en el mes.

En marzo regresó el reintegro en supermercados VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos. La promoción estará vigente este fin de semana -y hasta el 29 de marzo- y permite un ahorro del 20% mensual. Además están adheridas numerosas entidades bancarias (ver más abajo).

Los clientes que paguen con MODO en las sucursales físicas de VEA y Disco, pueden acceder al reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).

MODO VEA supermercados

Promoción reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco y por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR -como siempre- debe ser solicitado al cajero.

¿Cuánto dinero hay que gastar para obtener los $25.000 de reintegro?

La compra mínima requerida para acceder a este beneficio es de $100.000. Solamente se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promo no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro ($25.000 por mes en total) se acredita en la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.

Mujer supermercado Banco Naciòn Modo
Pagando con MODO los viernes, s&aacute;bados y domingos, se pueden ahorrar $25.000 durante marzo.&nbsp;&nbsp;

Pagando con MODO los viernes, sábados y domingos, se pueden ahorrar $25.000 durante marzo.

MODO con VEA y Disco: bancos y billeteras adheridas

  • Banco Bancor
  • Banco BBVA
  • Banco Ciudad
  • Banco Columbia
  • Banco Comafi
  • Banco Credicoop
  • Banco del Sol
  • Banco Entre Ríos
  • Banco Galicia
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Nación
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Santa Fe
  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Supervielle
  • Billetera BUEPP
  • Billetera YOY

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar