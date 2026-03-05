MODO con VEA y Disco: $25.000 de ahorro este viernes, sábado y domingo

En marzo regresó el reintegro en supermercados VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos. La promoción estará vigente este fin de semana -y hasta el 29 de marzo- y permite un ahorro del 20% mensual. Además están adheridas numerosas entidades bancarias (ver más abajo).
Los clientes que paguen con MODO en las sucursales físicas de VEA y Disco, pueden acceder al reintegro de hasta $25.000 por banco en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).
Promoción reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco
La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco y por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR -como siempre- debe ser solicitado al cajero.
¿Cuánto dinero hay que gastar para obtener los $25.000 de reintegro?
La compra mínima requerida para acceder a este beneficio es de $100.000. Solamente se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promo no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.
El reintegro ($25.000 por mes en total) se acredita en la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.
MODO con VEA y Disco: bancos y billeteras adheridas
- Banco Bancor
- Banco BBVA
- Banco Ciudad
- Banco Columbia
- Banco Comafi
- Banco Credicoop
- Banco del Sol
- Banco Entre Ríos
- Banco Galicia
- Banco ICBC
- Banco Macro
- Banco Nación
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Santa Fe
- Banco Santander (solo con VISA)
- Banco Supervielle
- Billetera BUEPP
- Billetera YOY