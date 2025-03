Sobre su continuidad dio su punto de vista y reconoció: "En el 2024 no me tocó jugar mucho, siempre trabajé para poder ganarme un lugar. Me tocó quedarme un año más en el club y ahora que me toca jugar estoy tratando de aprovechar la oportunidad y tratar de dejar todo y demostrar que estoy en el nivel para poder atajar".

Lautaro Petruchi Gimnasia y Esgrima de Mendoza dos-.jpg Lautaro Petruchi el uno de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La trayectoria de Lautaro Petruchi

Lautaro Petruchi tiene 26 años, se inició en Instituto de Córdoba, también jugó en el Deportivo Armenio y Defensores de Belgrano. Desde el 2024 que está en el Lobo del Parque.

"En este puesto hay que estar bien fuerte de la cabeza, en esta posición es normal que ataja uno y los otros arqueros tienen que esperar su oportunidad", aseguró Lautaro Petruchi.