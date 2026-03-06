El protagonista del último Acto Central con lluvia recordó cómo tuvo que salir a actuar

Vendimia 2019 reina Laura Micames con lluvia María Laura Micames fue electa y coronada Reina Nacional de la Vendimia 2019 bajo la lluvia. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El protagonista de esa Vendimia 2019 fue Godo Nicolás Giménez, quien recordó cómo tuvo que hacer para actuar bajo la lluvia.

"En lugar de alpargatas salió descalzo al escenario", reveló a Diario UNO sobre aquella experiencia vendimial que quedó guardada en su memoria.

Actuó descalzo en una Vendimia sobre el piso mojado

A 6 años de la vivencia, el actor y bailarín Godo Giménez argumentó su decisión: "Es que con alpargatas me iba a resbalar más, en cambio descalzo mis pies hacían más fricción en el piso mojado".

A la distancia no percibe aquel momento como caótico o preocupante para él y el resto de los 1.000 artistas en escena. "Sabemos los riesgos que corremos actuando en circunstancias así, pero ante todo están las ganas y la pasión por actuar, por mostrar eso que hace 3 meses venís ensayando. ¡Es la Vendimia!", exclamó.

Y al mismo tiempo reconoció que la Vendimia del 2011, dirigida por Walter Neira durante el gobierno de Paco Pérez, "esa sí fue caótica". Desde entonces hasta la fecha, la fiesta máxima de la vitivinicultura argentina, única en su tipo y admirada por el mundo entero, ha evolucionado. Mucho, por suerte.

Vendimia 2019 Acto Central Debido a la lluvia, Godo Nicolás Giménez actuó descalzo en el Acto Central de la Vendimia 2019. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

"Hoy tenés un plan de contingencias más preciso, hay más cuidados para el desarrollo de una Vendimia que protege a los artistas, a los técnicos y al público sobre todo", consideró el actor y reconoció que "fue a costa de" que se dio esa evolución.

Entre las causas de mejoras en la seguridad integral del espectáculo vendimial está aquella fiesta del 2011que quedó marcada por la cancelación de una repetición debido tanto a la tormenta de lluvias como al reclamo de los artistas de Vendimia.

La Vendimia cancelada por lluvia y por el reclamo de los artistas

"Esa lluvia sí que fue fuerte, menos mal que se suspendió, esa fiesta estaba condenada a eso", rememoró Godo, quien también participó de la polémica Vendimia 2011 que no tuvo su primera repetición.

Fue porque al mal pronóstico del tiempo se sumó el "paro" de artistas que reclamaban entradas para sus familiares -algo que siempre les dan- y denunciaban irregularidades en el manejo y cuidado humano y técnico durante los ensayos (desde viandas en mal estado hasta traslados en micro sin revisión técnica que en un viaje se quedó sin frenos o ensayo general sobre el escenario sin terminar con maderas flojas y mampostería sin colocar).

En cambio, la del 2019 Godo Giménez contó que "el pronóstico era de lluvias y no de tormenta eléctrica, por eso se decidió no suspender y continuar" porque, según afirma él que también ha sido director de vendimias departamentales en su La Paz natal, "vas viendo y evaluando minuto a minuto antes de tomar una decisión de cancelar porque siempre hay tiempo para suspender".

Vendimia 2019 con lluvia Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo, por entonces también al frente de Ejecutivo provincial, asistió a la Vendimia 2019 cubierto con un paraguas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Y justificó su actuación descalzo en el último Acto Central con lluvias intensas de una Vendimia en Mendoza. "Probé salir en alpargatas y no había caso, no podía moverme, sobre todo porque se había pintado parte del escenario del teatro griego y no se había terminado de secar la pintura.

El artista de Vendimias pasadas concluyó que "nadie salió lesionado" por haber actuado bajo la lluvia en el 2019 y comparó con fiestas más antiguas en los 90 años de historia que sí resultaban peligrosas para la integridad de los artistas, técnicos y de los asistentes en el teatro griego Frank Romero Day.

La contradicción de querer ahuyentar el agua en Vendimia

"Las fiestas de los '90, esas sí eran terribles, artistas que terminaban quebrados porque por ejemplo se usaban rampas mortales que con dos gotas de lluvia eran imposibles de transitar, imaginate bailar", sostuvo Godo Giménez.

Y volviendo al pronóstico de lluvias para el Acto Central de la Vendimia 2026, este sábado, el artista radicado en Buenos Aires deseó que "no llueva" y confesó al mismo tiempo que su deseo le genera una contradicción interna.

Vendimia 2019 Acto Central escena de la fuente La Fiesta Nacional de la Vendimia 2019, cuyo Acto Central se dio con lluvia, tuvo escenas en las fuentes de agua del teatro griego. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Los artistas de Vendimia hacen sus cruces de sal o el "baile del hacha", una danza simbólica para ahuyentar la tormenta.

No obstante, "es loco porque lo hacemos porque queremos mostrar todo lo que hemos trabajado para hacer la fiesta y por otro lado los viñateros piden por el agua para sus tierras, siendo a ellos a quienes homenajeamos en la Vendimia", reflexionó Giménez, el protagonista del último Acto Central que se dio con lluvia y que ocurrió en 2019.