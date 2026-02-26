Ni River, ni Estudiantes: Martín Demichelis está cerca de asumir como DT en un nuevo club

Martín Demichelis fue director técnico del Millonario entre principios de 2023 y mediados de 2024 y, pese a ganar tres títulos (Liga Profesional y Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024), fue muy criticado por el hincha de River y se fue de la institución después de solo un año y medio en el banco de suplentes.

Durante su etapa en el club, el oriundo de Justiniano Posse, Córdoba, dirigió 87 partidos, de los cuales ganó 52, empató 18 y perdió 17.

demichelis lux

Martín Demichelis muy cerca de dirigir al Mallorca

El Mallorca será el cuarto club en la carrera de Demichelis como DT, que además de River también dirigió al Bayern Múnich II entre 2021 y 2022 y al Monterrey de México entre 2024 y 2025.

Actualmente, el Mallorca marcha 18 en La Liga de España con solo 24 puntos y se encuentra en zona de descenso.