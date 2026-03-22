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Una mala noticia

Atento Scaloni: Tagliafico dio un patadón y volvió a ver la roja en Lyon antes de sumarse a la Selección argentina

El lateral de la Selección argentina Nicolás Tagliafico recibió su segunda expulsión en Lyon en apenas cuatro días. El defensor se sumará a la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nicolás Tagliafico volvió a ser expulsado en Lyon de Francia.

Nicolás Tagliafico volvió a ser expulsado en Lyon de Francia.

Nicolás Tagliafico le dio una mala noticia al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni. Este domingo el jugador albiceleste recibió su segunda expulsión en Lyon en apenas cuatro días en la caída por 2 a 1, de local, ante el Mónaco, por la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia.

El lateral fue expulsado llegar tarde a una disputa y dejar el pie de forma peligrosa sobre su rival. El árbitro le sacó roja directa en una acción que se suma a la sanción sufrida días atrás en la eliminación de la UEFA Europa League ante Celta de Vigo.

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Tagliafico se sumar&aacute; a la Selecci&oacute;n argentina.

Tagliafico se sumará a la Selección argentina.

La jugada que selló la expulsión de Tagliafico sucedió faltando dos minutos para el final del partido, cuando Lamine Camara intentó disputar la pelota y el argentino no llegó a bajar el pie, que impactó directamente en su rival.

Lyon se puso en ventaja con el gol de Pavel Šulc, pero Mónaco lo dio vuelta gracias a Folarin Balogun y Maghnes Akliouche.

Nicolás Tagliafico se sumará a la Selección argentina

Tagliafico deberá cumplir la sanción correspondiente y sumarse a la Selección Argentina para los amistosos frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

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Con este resultado el Lyon en una situación comprometida en la lucha por puestos europeos, mientras el Mónaco se posiciona como un serio aspirante a escalar posiciones.

Lyon no conoce la victoria en la liga francesa desde el 15 de febrero, cuando venció por 2-0 al Niza. Después, fueron derrotas ante el Racing de Estrasburgo (1-3) y el Olympique de Marsella (2-3), y empates frente a Paris FC (1-1) y Le Havre (1-1).

El próximo partido para el Lyon está programado para el domingo 5 de abril, fecha en la que el equipo visitará a los Angers tras el receso por la Fecha FIFA.

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