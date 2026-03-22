Atento Scaloni: Tagliafico dio un patadón y volvió a ver la roja en Lyon antes de sumarse a la Selección argentina

Lyon se puso en ventaja con el gol de Pavel Šulc, pero Mónaco lo dio vuelta gracias a Folarin Balogun y Maghnes Akliouche.

Nicolás Tagliafico se sumará a la Selección argentina

Tagliafico deberá cumplir la sanción correspondiente y sumarse a la Selección Argentina para los amistosos frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

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Con este resultado el Lyon en una situación comprometida en la lucha por puestos europeos, mientras el Mónaco se posiciona como un serio aspirante a escalar posiciones.

Lyon no conoce la victoria en la liga francesa desde el 15 de febrero, cuando venció por 2-0 al Niza. Después, fueron derrotas ante el Racing de Estrasburgo (1-3) y el Olympique de Marsella (2-3), y empates frente a Paris FC (1-1) y Le Havre (1-1).

El próximo partido para el Lyon está programado para el domingo 5 de abril, fecha en la que el equipo visitará a los Angers tras el receso por la Fecha FIFA.