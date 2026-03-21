Vanderlei Luxemburgo, ex entrenador de Brasil, fue internado en terapia intensiva

Según informaron sus allegados, el ex DT está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una infección pulmonar, tratamiento que incluye antibióticos. Su evolución es estable y que continuará bajo observación médica durante el fin de semana.

vanderlei-luxemburgo2 Vanderlei Luxemburgo salió campeón de la Copa Amércica '99 con Brasil.

Además cuando reciba el alta, deberá cumplir con un período de cuidados especiales durante al menos 15 días. Si la recuperación sigue según lo previsto, podría retomar sus actividades habituales en los próximos días.

El ex entrenador sigue vinculado al mundo del fútbol y además incursionó en la política como precandidato al Senado por el partido Podemos, espacio en el que también participó Romário.

Como DT acumuló 40 ciclos a lo largo de cuatro décadas como director técnico, desde su debut en 1983 hasta su salida de Corinthians en 2023.

En Brasil fueron 19 los equipos a los que dirigió: Palmeiras (5 veces), Flamengo (4 veces), Santos (4 veces), Corinthians (3 veces), Cruzeiro (3 veces), Vasco da Gama (2 veces), Campo Grande, Rio Branco, Friburguense, Democrata GV, America RJ, Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Paraná Clube, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense, SportRecife.