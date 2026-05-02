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Colapinto, enamorado: festejó con su novia Maia Reficco la clasificación a la carrera Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto salió octavo en la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1 y lo festejó con su novia Maia Reficco

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto se da un beso con su novia Maria Reficco.

Colapinto se da un beso con su novia Maria Reficco.

Franco Colapinto está enamorado. El piloto argentino salió octavo este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1 -que se correrá este sábado a las 13-.y lo festejó con su novia Maia Reficco. Un video se hizo viral.

Tras la mejora de Colapinto, Alpine compartió un video detrás de escena en el que el pilarense celebra el resultado junto a su novia, Maia Reficco.

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Las imágenes se viralizaron enseguida en redes sociales. Allí se puede apreciar al abrazo de la pareja una vez terminada la clasificación y además Colapinto le da un beso a Reficco, que sonríe emocionada por el desempeño de su novio.

Colapinto está feliz por la clasificación a la Sprint del GP de Miami

"Fue un buen laburo el que hicimos con los ingenieros y los mecánicos. El parate nos sirvió para volver a empezar. Después de tanto esfuerzo y momentos duros en las primeras carreras, haber encontrado el rumbo es muy importante", dijo.

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De todas formas, el corredor de 22 años dejó en claro que tienen "mucho por entender todavía", pero se jactó de "haber sido más rápido que uno de los Red Bulls (Isack Hadjar) con ruedas blandas" y cerró con un comentario alentador: "vamos por buen camino".

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La exhibición que hizo el piloto argentino en Buenos Aires pareció motivarlo y tiene las expectativas de hacer una gran carrera este domingo y poder sumar puntos.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Miami

  • La actividad continuará este sábado con doble competencia: la carrera Sprint, a 19 giros, se correrá desde las 13, y la clasificación, a las 17.
  • El domingo se disputará la carrera principal, a 57 vueltas, también desde las 17. Toda la actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

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