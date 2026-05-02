Colapinto, enamorado: festejó con su novia Maia Reficco la clasificación a la carrera Sprint del GP de Miami

Las imágenes se viralizaron enseguida en redes sociales. Allí se puede apreciar al abrazo de la pareja una vez terminada la clasificación y además Colapinto le da un beso a Reficco, que sonríe emocionada por el desempeño de su novio.

Colapinto está feliz por la clasificación a la Sprint del GP de Miami

"Fue un buen laburo el que hicimos con los ingenieros y los mecánicos. El parate nos sirvió para volver a empezar. Después de tanto esfuerzo y momentos duros en las primeras carreras, haber encontrado el rumbo es muy importante", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050367394237894991&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ MEJOR QUE FESTEJAR RODEADO DE AMOR! Luego de una gran actuación en la Sprint Qualy, Franco Colapinto recibió la felicitación de Maia Reficco, su pareja, en Miami.



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#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JunhVvT9qW — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

De todas formas, el corredor de 22 años dejó en claro que tienen "mucho por entender todavía", pero se jactó de "haber sido más rápido que uno de los Red Bulls (Isack Hadjar) con ruedas blandas" y cerró con un comentario alentador: "vamos por buen camino".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MReficcoARG/status/2050395319964254605&partner=&hide_thread=false Más de Maia Reficco y Franco Colapinto por el Paddock pic.twitter.com/pY0ufhxjLB — Maia Reficco Argentina (@MReficcoARG) May 2, 2026

La exhibición que hizo el piloto argentino en Buenos Aires pareció motivarlo y tiene las expectativas de hacer una gran carrera este domingo y poder sumar puntos.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Miami