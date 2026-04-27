Ramón Díaz habló de un momento llamativo en la cancha de Boca cuando dijo: "Yo no me fui a la B"

Cuándo se dio ese momento histórico de Ramón Díaz en la cancha de Boca

El hecho se dio en 2013 por el Torneo Final, en ese entonces, River fue por primera vez a La Bombonera tras haber descendido dos años atrás. Los hinchas de Boca cargaron al entrenador, que con su dedo índice afirmaba no haber perdido nunca la categoría.

Ese día el DT auriazul, Carlos Bianchi, puso un once alternativo más joven de lo habitual porque estaban a días de enfrentar a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Empataron 1 a 1 Xeneizes y Millonarios.

Ramón Díaz bancó a Claudio Úbeda

Ramón respaldó al DT de Boca, Claudio Úbeda, quien fue duramente criticado. "Yo veía cómo lo castigaban ¿y hoy qué tenemos que decir? Está haciendo las cosas bien. A veces el equipo no funciona como uno espera, pero después se acomoda y despega", dijo el DT.

"Me parece que Boca es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores. Si sigue con este estilo, con esta forma, puede serlo. Lo digo en serio", afirmó el DT.

Y cerró el DT de 66 años: "Están muy bien con Santiago Ascacibar y Leandro Paredes. Tienen otro nivel, otra categoría. Las jugadas que hace Paredes son de otro nivel".