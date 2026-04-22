Inicio Ovación Fuera de Juego Kudelka
Solo un susto

Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario cuando iba al entrenamiento: cómo está el DT de Newell's

Frank Darío Kudelka chocó con una moto en Rosario cuando se dirigía al entrenamiento de Newell's Old Boys en Bella Vista

Por UNO
Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario rumbo al entrenamiento de Newells.

Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario rumbo al entrenamiento de Newell's.

Frank Darío Kudelka protagonizó este miércoles por la mañana un choque en Rosario en el que una mujer tuvo que ser trasladada a un sanatorio. El director técnico de Newell's transitaba con su camioneta cuando chocó una moto lo colisionó en la esquina de las calles Córdoba y Alsina de la ciudad santafesina.

"Estoy bien, la moto me chocó a mí", expresó Frank Darío Kudelka sobre el accidente en el que no sufrió heridas de consideración. Además, el entrenador de Newell's detalló que se encontraba avanzando en un semáforo en el momento en el que fue impactado por la moto en la parte derecha trasera de su camioneta.

En la moto habían dos personas a bordo: un hombre, que terminó con un golpe leve en la muñeca, y una mujer, que debió ser trasladada al Sanatorio Ipam con lesiones leves. "Me comuniqué con los chicos que iban la moto y por suerte están bastante bien gracias a Dios, eso es lo más importante”, señaló Kudelka al salir de la comisaría luego de hacer los trámites pertinentes respecto del siniestro vial.

kudelka choque
Kudelka luego del siniestro vial en Rosario rumbo al entrenamiento de Newell's. Foto: Gentileza.

Kudelka luego del siniestro vial en Rosario rumbo al entrenamiento de Newell's. Foto: Gentileza.

Newwll's entrenó con normalidad

El siniestro se produjo en el momento en el que Kudelka se dirigía rumbo a Bella Vista para liderar el entrenamiento de la Lepra rosarina. "No sé qué pasó. Yo voy muy temprano a trabajar. Eran las 6 de la mañana. El semáforo estaba en intermitente. Son cosas que pasan. Fue un incidente no previsto", señaló el DT a medios locales.

Pese al choque, el entrenamiento de Newell's se llevó a cabo con normalidad, aunque con alguna demora hasta la llegada del DT, quien tuvo que realizar trámites policiales. La próxima presentación de Newell's Old Boys será este domingo 26 de abril, donde recibirá a Instituto de Córdoba por la decimosexta fecha del Torneo Apertura.

Frank Darío Kudelka asumió como director técnico de Newell's Old Boys en este Torneo Apertura, donde la Lepra tuvo un complicado inicio de la mano de la dupla Orsi Gómez. El entrenador debutó en el clásico rosarino ante el Canalla con una derrota 2 a 0. Desde entonces, dirigió 8 partidos y cosechó 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Temas relacionados:

Más sobre Fuera de Juego

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas