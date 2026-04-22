Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario cuando iba al entrenamiento: cómo está el DT de Newell's

kudelka choque Kudelka luego del siniestro vial en Rosario rumbo al entrenamiento de Newell's. Foto: Gentileza.

Newwll's entrenó con normalidad

El siniestro se produjo en el momento en el que Kudelka se dirigía rumbo a Bella Vista para liderar el entrenamiento de la Lepra rosarina. "No sé qué pasó. Yo voy muy temprano a trabajar. Eran las 6 de la mañana. El semáforo estaba en intermitente. Son cosas que pasan. Fue un incidente no previsto", señaló el DT a medios locales.

Pese al choque, el entrenamiento de Newell's se llevó a cabo con normalidad, aunque con alguna demora hasta la llegada del DT, quien tuvo que realizar trámites policiales. La próxima presentación de Newell's Old Boys será este domingo 26 de abril, donde recibirá a Instituto de Córdoba por la decimosexta fecha del Torneo Apertura.

Frank Darío Kudelka asumió como director técnico de Newell's Old Boys en este Torneo Apertura, donde la Lepra tuvo un complicado inicio de la mano de la dupla Orsi Gómez. El entrenador debutó en el clásico rosarino ante el Canalla con una derrota 2 a 0. Desde entonces, dirigió 8 partidos y cosechó 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates.