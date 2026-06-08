El mensaje de Eriksen tras descompensarse en el partido entre Dinamarca y Croacia

El jugador danés Eriksen transmitió calma. El volante de la selección de Dinamarca -que iba ganando por 2 a 1- dejó un mensaje en sus redes sociales, tras haberse descompensado en el amistoso ante Ucrania.
El futbolista Christian Eriksen dejó un mensaje en sus redes sociales, tras haberse descompensado en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.
El jugador danés Eriksen transmitió calma. El volante de la selección de Dinamarca -que iba ganando por 2 a 1- dejó un mensaje en sus redes sociales, tras haberse descompensado en el amistoso ante Ucrania.
Es la segunda vez que el mediocampista de 34 años sufre un episodio de esta índole, ya que en el 2021 sufrió un infarto en un partido de la Eurocopa.
"Estoy bien y ya estoy en casa con mi familia. Esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021", dijo Eriksen en Instagram.
"Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Estoy enormemente agradecido con los médicos que han cuidado de mí", añadió.
"Mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", completó el danés, que no cerró la puerta del retiro.
La primera vez que Christian Eriksen se desplomó en una cancha fue jugando para Dinamarca ante Finlandia en la Eurocopa de 2021. Iban 42 minutos del partido, el jugador estaba preparándose para recibir un lateral, se desmayó de manera súbita.
Sus compañeros de equipo y los integrantes del elenco rival corrieron para asistirlo. El capitán de su selección, Simon Kjær, fue fundamental para acomodarlo y evitar que se ahogara.
Los médicos le salvaron la vida al aplicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) y un choque con desfibrilador antes de llevarlo al hospital.
Para que pudiera continuar con su carrera profesional, a Eriksen se le puso un desfibrilador automático implantable (DAI), o en inglés, Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD), un dispositivo diseñado para monitorizar el ritmo cardíaco y administrar una descarga eléctrica interna en caso de detectar una arritmia grave.
"Como probablemente se imaginarán, la descarga de mi DAI tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles que esta situación fue diferente a la de 2021", explicó.