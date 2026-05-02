La primera central nuclear de Latinoamérica es argentina y cambió la matriz energética nacional

central nuclear atucha I (1) La Central Nuclear Atucha I aporta energía a la Argentina desde 1974 y es la primera central nuclear de América Latina.

La primera central nuclear de Latinoamérica es argentina

Todo comenzó cuando el Proyecto Atucha fue desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) creada en 1950. Esta idea representó un gran avance hacia la expansión de la matriz energética nacional, es decir, se buscaba reducir la dependencia de una sola fuente en este caso fósil, para incorporar otras como las renovables, ya sean solares, eólicas, hidroeléctricas. Argentina entonces apostó por la tecnología nuclear a largo plazo.

Así es como el 1 de junio de 1968 se da inicio a la construcción de la Central Nuclear Atucha I, pionera en América Latina. Ubicada sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 100 km de la ciudad de Buenos Aires en Lima, específicamente en el Partido de Zárate.

En marzo fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional y el 24 de junio de ese mismo año comenzó su producción comercial aportando desde entonces energía de manera sostenida al país.

central nuclear atucha I (2) Esta central nuclear permitió que haya un importante ahorro de recursos naturales con menor impacto ambiental.

Cómo la energía nuclear cambió la matriz energética nacional

Sin duda, los aportes en este nuevo camino energético fueron muy beneficiosos, ya que la energía nuclear contribuye a la reducción de emisiones de CO2 porque esta fuente de energía no genera gases ni partículas causantes del efecto invernadero, uno de los principales responsables del cambio climático, y además, evita la lluvia ácida y no afecta la capa de ozono.

Sin embargo, la posterior creación de la central nuclear más moderna Atucha II significó la consolidación de la Argentina como uno de los países con mayor desarrollo nuclear de la región, donde juntas representan una apuesta estratégica por la energía, la ciencia y la soberanía tecnológica del país.