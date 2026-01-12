Meta apuesta a la energía nuclear para sostener su avance en inteligencia artificial

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está empujando a las grandes tecnológicas a tomar decisiones inéditas. La semana pasada, Meta dio un paso contundente: selló acuerdos para abastecer sus centros de datos con energía nuclear, una jugada que promete potencia limpia, pero también despierta controversias.
La empresa matriz de Facebook anunció alianzas con TerraPower, Oklo y Vistra para alimentar su nuevo centro de datos Prometheus, un complejo de 1 gigavatio que se construye en Ohio y que estará dedicado exclusivamente al desarrollo de Inteligenca Artificial. La energía asegurada equivale al consumo de unos cinco millones de hogares.
Inteligencia artificial y energía nuclear: una alianza estratégica
Meta explicó que los acuerdos permitirán respaldar hasta 6,6 gigavatios de energía limpia hacia 2035. Parte de esa electricidad provendrá de nuevos reactores nucleares avanzados y otra de plantas ya operativas en Ohio y Pensilvania.
Según la compañía, el objetivo es garantizar energía “confiable y constante” para sostener la demanda extrema que requieren los sistemas de inteligencia artificial, desde modelos de lenguaje hasta infraestructuras de datos a gran escala.
Expertos advierten que, sin nuevas fuentes de energía, la expansión de los centros de datos podría elevar los costos eléctricos para los usuarios. “Conectar un centro de esta magnitud sin generación adicional presiona toda la red”, explicó Jesse Jenkins, especialista en sistemas energéticos de la Universidad de Princeton.
Meta, centros de datos y el futuro energético
El movimiento se da en un contexto de fuerte presión sobre la red eléctrica del noreste de Estados Unidos, donde se concentran muchos proyectos tecnológicos. Para Meta, apostar por energía nuclear no solo es una decisión ambiental, sino también estratégica: busca independencia energética y previsibilidad a largo plazo.
Sin embargo, el anuncio reavivó el debate sobre el rol de la energía nuclear en la transición energética y el impacto que el auge de la inteligencia artificial tendrá sobre los recursos globales.
Fuente: AP News.