Meta apuesta a la energía nuclear para sostener su avance en inteligencia artificial

Según la compañía, el objetivo es garantizar energía “confiable y constante” para sostener la demanda extrema que requieren los sistemas de inteligencia artificial, desde modelos de lenguaje hasta infraestructuras de datos a gran escala.

Expertos advierten que, sin nuevas fuentes de energía, la expansión de los centros de datos podría elevar los costos eléctricos para los usuarios. “Conectar un centro de esta magnitud sin generación adicional presiona toda la red”, explicó Jesse Jenkins, especialista en sistemas energéticos de la Universidad de Princeton.

Meta, centros de datos y el futuro energético

El movimiento se da en un contexto de fuerte presión sobre la red eléctrica del noreste de Estados Unidos, donde se concentran muchos proyectos tecnológicos. Para Meta, apostar por energía nuclear no solo es una decisión ambiental, sino también estratégica: busca independencia energética y previsibilidad a largo plazo.

Sin embargo, el anuncio reavivó el debate sobre el rol de la energía nuclear en la transición energética y el impacto que el auge de la inteligencia artificial tendrá sobre los recursos globales.