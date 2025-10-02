Sebastián Torrico recibió el Premio René Favaloro por su labor solidaria en el deporte

El ex arquero de Godoy Cruz, San Lorenzo, entre otros, es el actual presidente de la Fundación y permanentemente se encuentra en la búsuqeda de colaborar con el deporte local. Padres, profesores, técnicos, instituciones y autoridades trabajan de manera conjunta y sostenida con la institución promoviendo distintos proyectos socio educativos, uno de ellos es el que busca otorgar becas sociales y deportivas, donaciones, talleres de inglés para jugadores, recreación para niños con trastorno del espectro autista, celebraciones a beneficio y encuentros solidarios.

Según las consideraciones del Premio René Favaloro al deportista solidario, la “Fundación Amigos por el Deporte de Sebastián Torrico” desde su origen lleva adelante una labor incansable que ha logrado transformar vidas de cientos de niños, jóvenes y adultos a través del deporte bajo los valores de la solidaridad, la inclusión e integración social. Luego de recibir diversas postulaciones, la Comisión de Deportes del Senado de la Nación finalmente resolvió otorgar el Premio, edición 2025 al deportista Sebastián Torrico.

FADEP La Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) promueve la actividad desde edad de infantiles.

En momentos de la premiación, Sebastián Torrico agradeció la distinción y felicitó a todos los nominados "porque cada uno tiene un trabajo social relacionado al deporte, con trayectoria, esfuerzo y disciplina por lo que estan compartiendo este reconocimiento. Atrás de cada uno hay mucha gente, a quienes agradeció tambien. Es un premio para todos los que hacemos la Fundación, para los chicos, los padres".