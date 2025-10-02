Inicio Ovación Fuera de Juego Sebastián Torrico
Fuera de juego

Sebastián Torrico recibió el Premio René Favaloro por su labor solidaria en el deporte

El mendocino fue distinguido en el Senado de la Nación por el trabajo que lleva adelante en la promoción del deporte en FADEP.

Por UNO
Sebastián Torrico recibió el Premio René Favaloro por su labor solidaria en el deporte

Sebastián Torrico fue distinguido por el Senado de la Nación por su aporte permanente al deporte mendocino. A través de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, el ex arquero fue elegido entre importantes deportistas de todo el país para recibir el Premio René Favaloro por el trabajo sostenido que lleva adelante a través de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP).

FADEP fue creada en el año 2012 por Sebastián Torrico con el objetivo de promover actividades sociales, educativas, deportivas y culturales orientadas a la integración y mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de la provincia de Mendoza. Con su visión de “dar oportunidades” , la tarea de la fundación fue creciendo y consolidándose, brindando esas oportunidades con formación, participación y competitividad, generando en un espacio físico de alto rendimiento con proyección para continuar creciendo. Actualmente, participa en los torneos oficiales organizados por la Liga Mendocina de Fútbol, teniendo alrededor de más de 250 jugadores de 5 a 18 años.

sebastian torrico senado
Sebasti&aacute;n Torrico fue distinguido en el Senado por su labor con FADEP.&nbsp;

Sebastián Torrico fue distinguido en el Senado por su labor con FADEP.

El ex arquero de Godoy Cruz, San Lorenzo, entre otros, es el actual presidente de la Fundación y permanentemente se encuentra en la búsuqeda de colaborar con el deporte local. Padres, profesores, técnicos, instituciones y autoridades trabajan de manera conjunta y sostenida con la institución promoviendo distintos proyectos socio educativos, uno de ellos es el que busca otorgar becas sociales y deportivas, donaciones, talleres de inglés para jugadores, recreación para niños con trastorno del espectro autista, celebraciones a beneficio y encuentros solidarios.

Según las consideraciones del Premio René Favaloro al deportista solidario, la “Fundación Amigos por el Deporte de Sebastián Torrico” desde su origen lleva adelante una labor incansable que ha logrado transformar vidas de cientos de niños, jóvenes y adultos a través del deporte bajo los valores de la solidaridad, la inclusión e integración social. Luego de recibir diversas postulaciones, la Comisión de Deportes del Senado de la Nación finalmente resolvió otorgar el Premio, edición 2025 al deportista Sebastián Torrico.

FADEP
La Fundaci&oacute;n Amigos por el Deporte (FADEP) promueve la actividad desde edad de infantiles.&nbsp;

La Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) promueve la actividad desde edad de infantiles.

En momentos de la premiación, Sebastián Torrico agradeció la distinción y felicitó a todos los nominados "porque cada uno tiene un trabajo social relacionado al deporte, con trayectoria, esfuerzo y disciplina por lo que estan compartiendo este reconocimiento. Atrás de cada uno hay mucha gente, a quienes agradeció tambien. Es un premio para todos los que hacemos la Fundación, para los chicos, los padres".

Temas relacionados:

Más sobre Fuera de Juego

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas