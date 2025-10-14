Chiquito Romero se fue de Boca: habló de su sentencia en el club y lanzó una feroz advertencia sobre su futuro

"Se termina una etapa hermosa, disfruté mucho de este club, me voy con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en casa. Son todos recuerdos, pero cuando te tratan como te trataron acá, me voy feliz y agradecido", manifestó inicialmente el arquero.

Sin embargo, el clima se puso tenso al hablar de su partida. Romero explicó que su final en el club estuvo marcado por un cruce puntual que ocurrió tras la derrota ante River en el Superclásico del 21 de septiembre de 2024.

"Al día de hoy, cuando me cruzan por la calle, me tratan excelente. Una desgracia que un día se me fue la cabeza con un plateista, fue una sentencia para mí, soy un agradecido con todos", expresó. Y amplió, recordando el momento: "El quiebre fue con el plateista, pero todos somos seres humanos. Tenemos muchas situaciones que sabremos sobrellevar y otras que no, ese día no lo hice".

A pesar de todo, Romero se despidió con afecto hacia el club: "Traté de dar siempre lo mejor, soy un agradecido. Fue lo que vine a buscar: que me hicieran sentir que yo estaba como en casa y lo había conseguido, estaba feliz, mi familia estaba feliz. Para mí no es un chau, sino un hasta luego. Algún día volveré".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1978207904961278072&partner=&hide_thread=false "POR UNA DESGRACIA QUE UN DÍA SE ME FUE LA CABEZA CON UN PLATEÍSTA, FUE MI SENTENCIA EN ESTE CLUB"



La palabra de Chiquito Romero, nuevo arquero de Argentinos, en su despedida de Boca#TNTFútbol pic.twitter.com/llozWGXGTP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2025

"Van a ver que sigo activo": La advertencia de Chiquito a sus críticos

Con la salida de Boca consumada, el arquero se enfocó en su nuevo desafío en La Paternal, donde buscará acallar a quienes lo dieron por "acabado" y volver a ser protagonista en el fútbol argentino. Antes de continuar su rumbo, Romero se mostró optimista de cara a su futuro como refuerzo de Argentinos, lanzando una advertencia feroz a sus críticos.

"Al principio me fue bastante bien. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, le demostré que no, que no estaba acabado y ahora haré lo mismo en Argentinos. Van a ver que sigo activo y que al Bicho le va a ir bien", sentenció el arquero de 38 años.

Chiquito espera ser una solución inmediata para el Bicho en la recta final del torneo. "Ojalá pueda darle una mano a ellos, que con la pérdida del Ruso, van a necesitar. Ojalá pueda hacerlo", cerró, luego de haber quedado en la puerta de la vuelta olímpica en la Copa Libertadores 2023 con el Xeneize.

Boca despidió a Chiquito Romero en sus redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1978216716531384751&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.



Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. pic.twitter.com/yKsAkzGOud — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2025

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos", escribió el club en sus canales oficiales de comunicación.