Le bajaron el pulgar a Sergio Romero: dejaría Boca y jugaría en otro club del fútbol argentino

boca-sergio-romero (1).jpg Sergio Romero buscará tener más protagonismo.

¿Por qué Chiquito Romero se enfrentó a los hinchas de Boca?

El 21 de septiembre de 2024 Boca Juniors recibió en La Bombonera a River Plate, en el marco de la fecha 15 de la Liga Profesional. El Xeneize recibió a sus jugadores con una fiesta valuada en 100 millones de pesos, pero la victoria fue del Millo tras el gol de Manuel Lanzini en el primer tiempo.

Los ánimos quedaron caldeados y Chiquito Romero venía de una semana inusual porque había sido apuntado por su falta de respuesta en los goles recibidos frente a Racing. Para colmo, también fue protagonista en la jugada que derivó en el gol del 10 Millonario.

Cuando finalizó el partido los hinchas le hicieron saber la disconformidad que tenían con el arquero y tuvo que ser sujetado por sus compañeros ya que estaba dispuesto a enfrentarse con ellos. Es así que intentó ingresar a la platea baja para pelear con los hinchas que estaban en ese sector, pero al ser contenido por Leandro Brey y Milton Giménez todo quedó en unas escandalosas imágenes.

Embed Chiquito Romero se peleó con la hinchada de Boca post partido pic.twitter.com/gI51LO3AFM — MilloStats (@StatsMillo) September 21, 2024

Luego el jugador pidió disculpas, pero la relación quedó rota y no volvió a atajar nunca más.

El futuro de Romero en Argentinos

El arco de Argentinos Juniors está cuidado por Diego "Ruso" Rodríguez, quien sufrió una importante lesión que lo tendrá marginado de las canchas. Es por eso que el conjunto de La Paternal solicitó el cupo por lesión y comenzó las gestiones formales para lograr la transferencia de Romero.

Al ex arquero de la Selección argentina le quedan solo dos meses de contrato y desde el Xeneize manifestaron que no podrán palos en las ruedas para que la operación se realice.

Ahora resta esperar dos situaciones: primero que Chiquito exprese que si desea pasar al Bicho y que, en segundo lugar, acepte disminuir su salario ya que es de 1.5 millones de dólares por año.

Sergio-Chiquito-Romero.jpg El arquero se caracterizó por atajar penales.

¿Qué dice el reglamento sobre el cupo por lesión?

El Boletín 5521 expresa: "La lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%".

Y en el Boletín número 5541 de la AFA, el apartado 2 explica qué fecha corresponde a ese 70%: "Queda establecido que el setenta por ciento (70%) del Torneo Clausura LPF 2025 se considerará cumplido en la fecha número 11".

Por lo tanto, Sergio Romero solo podría jugar durante la temporada 2025 en la Copa Argentina.