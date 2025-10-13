Del gol de Cingolani a la dedicatoria final: la tanda de penales que llevó a Gimnasia y Esgrima a Primera

“Se ubica Ramírez para dar la orden. Va a ir Recalde, número 5. La orden para Recalde. Apunta Recalde, enfiló Recalde… ¡Rigamonti! ¡Rigamonti, palo y afuera! ¡Rigamonti, palo y afuera! Gana Gimnasia 1-0, Daniel”, estalló el Tano con la estirada del arquero del Lobo que dejaba en ventaja al equipo mendocino.

Lo que siguió fueron 5 minutos de pura emoción. Después de las conversiones de Lencioni, la atajada de Rigamonti y el gol de Recalde, llegó el penal de Diego Crego. "Si ataja o erra, Gimnasia es de Primera", advirtió Sergio Robles en radio Nihuil... y así fue: el remate se estrelló en el travesaño y el Lobo ascendió a la máxima categoría.

gimnasia festejos 13 La emoción de los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que ya son de Primera.

“Le pegó. Afuera. Gimnasia. Es de Primera División. Travesaño y afuera. Gimnasia es de Primera. Ascendió Gimnasia. Travesaño y afuera. Locura total de sus hinchas”, dijo el relator de La Paz y, entonces, tocó el corazón de los simpatizantes.

“Por tu viejo, Daniel. Por tus hijas. Por todas las generaciones que esperaron dormidas este glorioso momento. Por los que lloraron en Córdoba. Por los que creyeron que el fútbol no daba revancha.

Por los que hicieron más de mil kilómetros para volver a soñar. Por mi amigo Raúl Támulo que está ahí entremedio de ese puñado de abrazos. Entre el festejo y las lágrimas.

Entre no poderlo creer a este momento. Entre la locura de llorar y la alegría de reír por el ascenso. Por aquellos que le sacaron el candado cuando querían cerrar el club.

Por los que pusieron el pecho cuando no había ni una champa de pasto en la cancha. Por los que siempre dejaron presentes. Por los que ya no están.

Por los que están y por los que vienen. Por el gran Daniel Alberto y su relato inolvidable. Te hubiese gustado estar acá, querido Daniel.

Lo estarás mirando desde el cielo. Por todos ustedes. Por nuestro fútbol.

Por la historia. Gimnasia Esgrima es de Primera División”, cerró el Tano dejando una prosa para la historia.

Los penales que metieron a Gimnasia y Esgrima en Primera

Ejecuciones de Gimnasia y Esgrima de Mendoza:

Luciano Cingolani : el delantero ingresó en los últimos minutos del tiempo reglamentario y abrió la serie con un remate certero que venció al arquero rival.

Facundo Lencioni : el volante, quien había empatado el partido en tiempo de descuento, ejecutó con calma y precisión, colocando la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco.

Matías Recalde: con gran potencia, disparó al centro del arco, marcando el tercer gol y dejando a Gimnasia a un paso del ascenso.

Ejecuciones de Deportivo Madryn:

Federico Recalde : el volante central cruzó su disparo, pero César Rigamonti tocó la pelota, que luego pegó en el palo y salió.

Nicolás Mana : el delantero también cruzó su remate, pero César Rigamonti se estiró a su derecha y contuvo el disparo.

Diego Crego: con la responsabilidad de mantener viva la esperanza de su equipo, estrelló su remate en el travesaño, sellando la suerte de Deportivo Madryn.

Ascendió Gimnasia. El Lobo es de Primera División.