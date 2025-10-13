¿Cómo sigue la vida de Gimnasia y Esgrima luego del ascenso a Primera División?

gimnasia primera 2 Por ahora, de Gimnasia y Esgrima no tienen previsto un nuevo festejo.

En cuanto a celebraciones, desde el club se encargaron de confirmar que no tienen previsto ningún tipo de festejo más. Los dirigentes consideran que lo de ayer en el estadio fue la manera de festejarlo con los hinchas y no habría ningún evento especial por el ascenso por delante.

Lo que sí asoma en la agenda será el anuncio del próximo viernes del presidente Fernando Porreta, quien seguramente llamará a conferencia de prensa, delineando el nuevo Gimnasia y Esgrima que asoma en Primera División: "Queremos un club para los próximos años. Se viene un renovado Gimnasia y Esgrima", dijo ayer el principal pope en plena algarabía.

El torneo de la máxima categoría todavía está en veremos, por ende, la temporada que viene tampoco tiene fecha. Si se toma en cuenta la actual, el inicio estaría previsto para fines de enero (este año empezó el 23/01) por lo que habrá un tiempo importante para armar el plantel, hacer una buena pretemporada y terminar los detalles en el Víctor Legrotaglie de cara al estreno.

Nicolás Romano y su alegría por el ascenso de Gimnasia y Esgrima.

Luego de vencer a Deportivo Madryn, Nicolás Romano expresó toda su felicidad de cumplir su sueño con el club al que llegó hace once años atrás. "Felicidad pura. Hicimos historia con este club, llegué cuando estábamos en el Federal B y hoy estamos en Primera División y es algo hermoso", remarcó el jugador surgido en las entrañas de la casa mensana.