Dura acusación

El escándalo que golpea a la familia Schumacher y conmociona a la Fórmula 1

Revelaron la identidad de un ex piloto, amigo del hijo de Michael Schumacher, que cometió un delito aberrante en la casa del multicampeón

Emanuel Trilla Donoso
La familia de Michael Schumacher está indirectamente envuelta en una polémica.

Michael Schumacher tiene a su disposición a un equipo médico que permanentemente está chequeando su estado de salud además de velar por su recuperación integral. Se trata de un equipo de profesionales que cumple largas jornadas de trabajo en la mansión ubicada en Suiza y que también comparte momentos de disfrute en medio de un clima lúgubre.

En los últimos días revelaron que una de las enfermeras que tuvo el siete veces campeón de la Fórmula 1 fue víctima de un abuso sexual y ahora dieron a conocer la identidad del piloto, amigo de Mick Schumacher, hijo de Michael.

Mansión de Schumacher en Suiza
El abuso se habría realizado en la mansión de Michael Schumacher en Suiza.

El escándalo que golpea a la familia Schumacher y conmociona a la Fórmula 1

Según informó el medio británico The Sun, la identidad del abusador de la enfermera de Michael Schumacher es Joey Mawson; piloto australiano de 29 que antes era amigo de Mick y de la familia Schumacher.

Mick Schumacher - Joey Mawson
Mick, hijo de Michael Schumacher, junto a Joey Mawson.

Mawson enfrenta duras acusaciones ya que una ex enfermera lo acusa de haber perpetuado el ataque sexual que habría ocurrido en la mansión ubicada en Suiza, donde ella trabajaba y que el piloto acostumbraba visitar. Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2019.

The Sun se basa en los documentos judiciales del caso que detallan que la noche del 23 de noviembre de 2019 el piloto australiano jugaba billar con dos miembros del equipo médico cuando la enfermera se unió, pero luego manifestó que se sentía mal y debió recostarse. Sus compañeros la llevaron a una cama y la dejaron descansar "sin desvestirla" y con las luces encendidas.

Los fiscales sostienen que la enfermera estaba inconsciente cuando Mawson abusó de la mujer en dos oportunidades; la víctima expresó que al despertar no recordaba lo sucedido. La denuncia penal fue presentada en enero de 2022, tres años después del incidente, luego que la enfermera fuera despedida del equipo médico encargado de cuidar a Michael Schumacher.

Joey Mawson

Por su lado, el piloto manifestó que tenían una relación cercana y que toda interacción fue consensuada, además de agregar que antes del incidente compartieron un beso en un club nocturno de Ginebra. En contrapartida, la enfermera aseguró que no tenían una relación cercana con el acusado y detalló que lo consideraba únicamente un amigo de la familia.

El juicio debía comenzar esta semana, sin embargo, el piloto no se presentó y la fecha se aplazó. Según los medios de comunicación británicos, ningún integrante de la familia Schumacher figura como testigo ni implicado en el caso, mientras que decidieron no expresarse al respecto.

