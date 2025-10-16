El escándalo que golpea a la familia Schumacher y conmociona a la Fórmula 1

Mick Schumacher - Joey Mawson Mick, hijo de Michael Schumacher, junto a Joey Mawson.

Mawson enfrenta duras acusaciones ya que una ex enfermera lo acusa de haber perpetuado el ataque sexual que habría ocurrido en la mansión ubicada en Suiza, donde ella trabajaba y que el piloto acostumbraba visitar. Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2019.

The Sun se basa en los documentos judiciales del caso que detallan que la noche del 23 de noviembre de 2019 el piloto australiano jugaba billar con dos miembros del equipo médico cuando la enfermera se unió, pero luego manifestó que se sentía mal y debió recostarse. Sus compañeros la llevaron a una cama y la dejaron descansar "sin desvestirla" y con las luces encendidas.

Los fiscales sostienen que la enfermera estaba inconsciente cuando Mawson abusó de la mujer en dos oportunidades; la víctima expresó que al despertar no recordaba lo sucedido. La denuncia penal fue presentada en enero de 2022, tres años después del incidente, luego que la enfermera fuera despedida del equipo médico encargado de cuidar a Michael Schumacher.

Joey Mawson

Por su lado, el piloto manifestó que tenían una relación cercana y que toda interacción fue consensuada, además de agregar que antes del incidente compartieron un beso en un club nocturno de Ginebra. En contrapartida, la enfermera aseguró que no tenían una relación cercana con el acusado y detalló que lo consideraba únicamente un amigo de la familia.

El juicio debía comenzar esta semana, sin embargo, el piloto no se presentó y la fecha se aplazó. Según los medios de comunicación británicos, ningún integrante de la familia Schumacher figura como testigo ni implicado en el caso, mientras que decidieron no expresarse al respecto.