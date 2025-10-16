Inicio Ovación Fútbol Sebastián Méndez
El Gallego Méndez, de ser DT de Godoy Cruz y dirigir con Maradona, a un equipo que pelea por no descender

Sebastián Méndez, ex DT de Godoy Cruz y asistente de Diego Maradona en Gimnasia La Plata, se convirtió en el nuevo director técnico de un equipo que pelea por no descender.

Méndez tiene nuevo club.

Sebastián Méndez, ex DT de Godoy Cruz y asistente de Diego Maradona en Gimnasia La Plata, se convirtió en el nuevo director técnico de Juventud de Las Piedras de Uruguay.

El Gallego reemplazó a Diego Monarriz – ex DT San Lorenzo— y firmó un vínculo profesional con la institución que terminará en diciembre de 2026, solamente un año de contrato.

Méndez, de 48 años, debutará el próximo lunes, en el enfrentamiento con Racing de Montevideo por la fecha 12 del Clausura. Un duelo que está obligado a ganar para revertir la situación de club.

“Bienvenido Gallego. Sebastián Méndez es el nuevo director técnico de nuestra institución. Con una vasta trayectoria internacional, el “Gallego” dirigió a reconocidos clubes del exterior, como Vélez, Newell’s, Tijuana, Godoy Cruz, Gimnasia, entre otros”, manifestó la cuenta oficial de Juventud de Las Piedras en la descripción de su posteo de redes sociales.

La trayectoria del Gallego Méndez como DT

  • San Lorenzo 2010
  • Banfield 2011
  • Atlanta 2013 - 2014
  • Platense 2014
  • Gimnasia de Jujuy 2015
  • Godoy Cruz 2016
  • Belgrano 2017
  • Palestino (Chile) 2018
  • Cúcuta (Colombia) 2019
  • Gimnasia La Plata (asistente) 2019-20
  • Godoy Cruz 2021
  • Tijuana (México) 2021-2022
  • Unión 2023
  • Vélez Sarsfield 2023
  • Newell's Old Boys 2024
  • Juventud de Las Piedras (Uruguay) 2025-presente

El Gallego Méndez llega a su nuevo club para evitar el descenso

Méndez asume el desafío en un contexto límite: Juventud atraviesa un momento crítico, ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones y con Racing apenas un punto por encima. La urgencia es máxima y cada partido empieza a sentirse como una final que definirá el futuro inmediato del club.

El arribo del “Gallego” representa mucho más que un simple cambio de mando: es un intento desesperado por encender una chispa en medio de la tormenta. Juventud, un club que supo ilusionarse con proyectos ambiciosos, hoy pelea por recuperar la identidad y la confianza perdidas. Méndez, con su estilo frontal y temperamento inquebrantable, llega para sacudir a un plantel que necesita respuestas inmediatas y un líder capaz de devolverle el orgullo a la camiseta.

El lunes no será un partido más. Será una final adelantada, una prueba de carácter para un equipo que se niega a rendirse. En Montevideo, el técnico argentino tendrá su primer examen, con la urgencia de transformar la tensión en rebeldía y la presión en combustible. Porque en el fútbol, como en la vida, a veces no hay tiempo para esperar: hay que ganar o quedar atrapado en el abismo.

