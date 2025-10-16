El Gallego Méndez, de ser DT de Godoy Cruz y dirigir con Maradona, a un equipo que pelea por no descender

“Bienvenido Gallego. Sebastián Méndez es el nuevo director técnico de nuestra institución. Con una vasta trayectoria internacional, el “Gallego” dirigió a reconocidos clubes del exterior, como Vélez, Newell’s, Tijuana, Godoy Cruz, Gimnasia, entre otros”, manifestó la cuenta oficial de Juventud de Las Piedras en la descripción de su posteo de redes sociales.

La trayectoria del Gallego Méndez como DT

San Lorenzo 2010

Banfield 2011

Atlanta 2013 - 2014

Platense 2014

Gimnasia de Jujuy 2015

Godoy Cruz 2016

Belgrano 2017

Palestino (Chile) 2018

Cúcuta (Colombia) 2019

Gimnasia La Plata (asistente) 2019-20

Godoy Cruz 2021

Tijuana (México) 2021-2022

Unión 2023

Vélez Sarsfield 2023

Newell's Old Boys 2024

Juventud de Las Piedras (Uruguay) 2025-presente

El Gallego Méndez llega a su nuevo club para evitar el descenso

Méndez asume el desafío en un contexto límite: Juventud atraviesa un momento crítico, ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones y con Racing apenas un punto por encima. La urgencia es máxima y cada partido empieza a sentirse como una final que definirá el futuro inmediato del club.

gallego-mendez.jpg

El arribo del “Gallego” representa mucho más que un simple cambio de mando: es un intento desesperado por encender una chispa en medio de la tormenta. Juventud, un club que supo ilusionarse con proyectos ambiciosos, hoy pelea por recuperar la identidad y la confianza perdidas. Méndez, con su estilo frontal y temperamento inquebrantable, llega para sacudir a un plantel que necesita respuestas inmediatas y un líder capaz de devolverle el orgullo a la camiseta.

El lunes no será un partido más. Será una final adelantada, una prueba de carácter para un equipo que se niega a rendirse. En Montevideo, el técnico argentino tendrá su primer examen, con la urgencia de transformar la tensión en rebeldía y la presión en combustible. Porque en el fútbol, como en la vida, a veces no hay tiempo para esperar: hay que ganar o quedar atrapado en el abismo.