El desafiante mensaje del DT de Marruecos a la Selección argentina, a días de la final: "Queremos más"

Él mismo se encargó de dejar clara su postura ante los micrófonos. “Hemos hecho historia, pero queremos más…No tenemos figuras, pero nuestra fuerza reside en que tenemos un equipo", comenzó.

"Todos los jugadores comparten un objetivo común: Marruecos, su país, su gente, su Rey. Es lo que los une. Se nota en cada partido, en cada carrera, en cada contraataque. Tienen una determinación extraordinaria. Sienten el apoyo de todo su país", sumó el entrenador.

Mohamed Ouahbi DT Marruecos Sub 20 Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, habló a días de la final.

Sobre este tema, el belga de 49 años cerró: "Esto contribuye a la imagen de Marruecos a nivel mundial: no solo en el fútbol, sino también en los valores que demostramos, los que ya se vieron en el Mundial de 2022, como la unidad, la solidaridad y el respeto. Y, por supuesto, también es bueno para África: es importante que nuestro continente empiece a ganar trofeos internacionales”.

En cuando al gran momento del seleccionado y la posibilidad de convertirse en ejemplo de cara al futuro, cerró: “Es como si hubiéramos roto un techo de cristal. Una vez que lo rompemos, otros empiezan a creer que pueden alcanzar las estrellas. Antes había una especie de miedo, un bloqueo. Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”.