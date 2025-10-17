El desafiante mensaje del DT de Marruecos a la Selección argentina, a días de la final: "Queremos más"

Tras dejar en el camino a Francia en las semifinales del Mundial Sub 20, Marruecos se prepara para disputar el partido por el título ante la Selección argentina. En la previa del encuentro, el DT alzó la voz y lanzó una contundente advertencia.
El DT de Marruecos aseguró que no se conforma con lo conseguido y lanzó un contundente mensaje a días de la final contra la Selección argentina
A días del partido, que se disputará en Santiago de Chile el próximo domingo a las 20, Mohamed Ouahbi enfrentó los micrófonos y aseguró que su equipo ha hecho historia, pero quiere más.
Pese a que Marruecos ha hecho historia a lo largo del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile, su director técnico no se contenta con lo conseguido hasta el momento.
Él mismo se encargó de dejar clara su postura ante los micrófonos. “Hemos hecho historia, pero queremos más…No tenemos figuras, pero nuestra fuerza reside en que tenemos un equipo", comenzó.
"Todos los jugadores comparten un objetivo común: Marruecos, su país, su gente, su Rey. Es lo que los une. Se nota en cada partido, en cada carrera, en cada contraataque. Tienen una determinación extraordinaria. Sienten el apoyo de todo su país", sumó el entrenador.
Sobre este tema, el belga de 49 años cerró: "Esto contribuye a la imagen de Marruecos a nivel mundial: no solo en el fútbol, sino también en los valores que demostramos, los que ya se vieron en el Mundial de 2022, como la unidad, la solidaridad y el respeto. Y, por supuesto, también es bueno para África: es importante que nuestro continente empiece a ganar trofeos internacionales”.
En cuando al gran momento del seleccionado y la posibilidad de convertirse en ejemplo de cara al futuro, cerró: “Es como si hubiéramos roto un techo de cristal. Una vez que lo rompemos, otros empiezan a creer que pueden alcanzar las estrellas. Antes había una especie de miedo, un bloqueo. Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”.