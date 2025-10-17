Inicio Ovación Fútbol Edinson Cavani
Fútbol

Revelaron dónde jugará Cavani en 2026 y cuál sería su plan final en Boca

Un periodista del mundo Boca Edinson Cavani en la temporada 2026. Cumplirá su contrato y hay novedades sobre dónde pondría punto final a su carrera

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Desde el mundo Boca confirmaron cuál será el futuro de Cavani con la camiseta del Xeneize.

Desde el mundo Boca confirmaron cuál será el futuro de Cavani con la camiseta del Xeneize.

Edinson Cavani atraviesa un momento delicado en Boca. El delantero uruguayo nuevamente se perderá un partido por estar lesionado (este sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera) y esta situación, inevitablemente, reabre la discusión sobre si debería seguir, o no, vistiendo la camiseta del Xeneize.

En este contexto, un periodista que sigue el día a día del club le puso punto final a todo tipo de especulaciones. Hablamos de Emiliano Radi, quien en la pantalla de ESPN aseguró qué será del uruguayo en 2026 y, además, dónde le pondría punto final a su carrera como profesional.

cavani 2
Edinson Cavani volvió a lesionarse y se perderá un nuevo partido de Boca.

Edinson Cavani volvió a lesionarse y se perderá un nuevo partido de Boca.

La hoja de ruta de Cavani: qué hará en 2026

Durante la jornada de este viernes, Emiliano Radi, reconocido por seguir la actualidad del Xeneize, ratificó la hoja de ruta de Edinson Cavani sobre la recta final de su carrera, disipando los rumores de una salida anticipada.

"Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 y se va a quedar. Cavani se va a quedar a cumplir su contrato. Seguramente, como manifestó, se retire en Boca. Fue algo que él mismo manifestó", fue la contundente información brindada por el periodista.

De esta manera, el delantero, que cumplirá 39 años durante esa temporada, seguirá siendo parte del plantel hasta el final de su vínculo. Aunque el retiro en Boca no es una "confirmación oficial" del jugador, sí es la clara intención manifestada por el Matador desde que selló su vínculo con el Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979150796416586166&partner=&hide_thread=false

Su continuidad hasta diciembre de 2026 tiene en el horizonte un gran objetivo: lograr el título de Copa Libertadores que le falta al club y a su brillante carrera. Para ello, claro, Boca deberá abrochar primero su clasificación durante la recta final del corriente 2025.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas