Revelaron dónde jugará Cavani en 2026 y cuál sería su plan final en Boca

"Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026 y se va a quedar. Cavani se va a quedar a cumplir su contrato. Seguramente, como manifestó, se retire en Boca. Fue algo que él mismo manifestó", fue la contundente información brindada por el periodista.

De esta manera, el delantero, que cumplirá 39 años durante esa temporada, seguirá siendo parte del plantel hasta el final de su vínculo. Aunque el retiro en Boca no es una "confirmación oficial" del jugador, sí es la clara intención manifestada por el Matador desde que selló su vínculo con el Xeneize.

Su continuidad hasta diciembre de 2026 tiene en el horizonte un gran objetivo: lograr el título de Copa Libertadores que le falta al club y a su brillante carrera. Para ello, claro, Boca deberá abrochar primero su clasificación durante la recta final del corriente 2025.