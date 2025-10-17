El tapado de Walter Ribonetto para intentar sacar a Godoy Cruz del mal momento

Según informó Diego Agrain en Ovación 90, Walter Ribonetto ensayó con él en varios pasajes de la semana, aunque todo hace indicar que hoy arrancará en el banco de suplentes, dejando en la mitad de la cancha a Poggi, González, Fernández y Valverde o Valverde. Pero su frescura y su cambio de ritmo pueden darle minutos en el complemento, si el partido lo amerita. Una apuesta del DT para intentar darle otra cara al ataque.

El historial entre Godoy Cruz y Lanús

En el historial se enfrentaron en 30 ocasiones, el Granate ganó 12, el Tomba se impuso en 9 ocasiones y se registraron 9 empates. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue empate sin goles en el Malvinas Argentinas,por la fecha 13 del torneo Apertura.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Lozada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.