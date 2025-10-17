Inicio Ovación Fútbol Walter Ribonetto
El tapado de Walter Ribonetto para intentar sacar a Godoy Cruz del mal momento

Con un Godoy Cruz urgido de puntos y ante un panorama adverso, Walter Ribonetto apuesta a un jugador que no estaba en los planes.

Walter Ribonetto probó con varios formatos en el mediocampo.

Godoy Cruz se juega una parada más que complicada esta noche ante Lanús desde las 21.15. Obligado a sumar, Walter Ribonetto prueba y prueba buscando la mejor opción para intentar salir de la parte caliente de la tabla anual. En ese ensayo constante, el DT sorprendió con la apuesta de un jugador que nadie tenía en los planes.

Santiago Martínez difícilmente esté en la memoria del hincha de Godoy Cruz. Llegó proveniente de Dock Sud como una apuesta a futuro pero jamás pudo ganarse un lugar en el primer equipo. Es más, apenas acumula 15 minutos en su único encuentro oficial desde su llegada contra San Lorenzo (25 de mayo).

santiago Martínez Refuerzo del tomba.jpg
Santiago Martínez apenas suma 15 minutos desde que llegó a Godoy Cruz.

Con 21 años, el salto de Santiago Martínez del ascenso a Primera División le ha llevado su tiempo de adaptación. De hecho, la idea de Godoy Cruz fue que fuera ganando rodaje en Reserva, donde jugó 14 encuentros y marcó dos goles (Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda).

Según informó Diego Agrain en Ovación 90, Walter Ribonetto ensayó con él en varios pasajes de la semana, aunque todo hace indicar que hoy arrancará en el banco de suplentes, dejando en la mitad de la cancha a Poggi, González, Fernández y Valverde o Valverde. Pero su frescura y su cambio de ritmo pueden darle minutos en el complemento, si el partido lo amerita. Una apuesta del DT para intentar darle otra cara al ataque.

El historial entre Godoy Cruz y Lanús

En el historial se enfrentaron en 30 ocasiones, el Granate ganó 12, el Tomba se impuso en 9 ocasiones y se registraron 9 empates. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue empate sin goles en el Malvinas Argentinas,por la fecha 13 del torneo Apertura.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Lozada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

