Yamila Correa, la mujer que fue protagonista del histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera

yamila 2 El Lobo celebró a lo grande el título y el ascenso.

A la hora de describir sus funciones en el cuerpo técnico, reveló: "Yo me encargo de la coordinación de la logística, o sea, desde que el jugador llega: la casa, los colegios de los chicos hasta que el jugador se va de Mendoza, tanto el jugador como el cuerpo técnico que no sean de acá de Mendoza. Y después en los viajes literalmente me encargo de todo. Y aparte después de los partidos también me encargo de lo que es la parte de los videos de nuestros jugadores. Eso normalmente se hace a través de una plataforma y el ve que hizo bien y que hizo mal".

yamila 4 Yamila bajo la lluvia y con la medalla de campeona.

"Fuimos el primer Club en el fútbol profesional en contar con una mujer dentro del cuerpo técnico y somos el primero en lograr un título y un ascenso en este mismo contexto", indicaron las redes sociales del Lobo para destacar el trabajo de Yamila y luego agregar: "Con trabajo y compromiso, Yamila Correa fue una pieza clave en todo este proceso. ¡Orgullo Blanquinegro, orgullo mendocino!".

Yamila Correa: eficiencia y perfil bajo al servicio de Gimnasia y Esgrima

"Siempre me han tocado planteles con chicos jóvenes y no les es tan difícil acostumbrarse a verme todo el día o compartir un vestuario conmigo. Igual que los técnicos que han ido llegando. Es como tener 30 hijos, porque lo que sea están ellos ahí, me cuidan, me tratan re bien", cuenta con orgullo Yamila.

yamila 5 Mondino, el capitán, y Correa, la coordinadora del Lobo campeón.

Respecto del plantel que obtuvo el ascenso, Correa indicó: "El 70% no es mendocino. Tenés que conseguirles departamento y no todos vienen con la misma calidad de vida. Por ahí viene uno de jugar en X equipo en donde vivía en un departamento de X metros y viene y dice, 'mira yo menos que esto no quiero'. Hay ciertos requerimientos que tienen que respetarse. Les mostrás opciones y ellos terminan eligiendo. Ven la zona, si los colegios le quedan cerca. Los que mueven una familia tienen una estructura más grande".

Embed - Yamila Correa la encargada de PRENSA de Gimnasia que hizo HISTORIA como parte del CT del Lobo

"Mi rol va a seguir siendo el mismo, pero en Primera es más exigente", asumió la Periodista deportiva quien también estudió gestoría deportiva en la Universidad Austral y también hace poco incursionó en el análisis de datos biométricos: "Siempre va a estar, no sé si el prejuicio, Pero te ven y piensan 'vos sos la nutricionista'. Nunca nadie va a pensar en otra cosa. Al principio los árbitros también. Yo tengo mi carnet habilitante de AFA porque sino no podés entrar a la cancha y siempre vienen y te dicen 'la nutricionista no puede estar en el banco'".

"Hace poco en Chicago la policía no me dejaba entrar y el vicepresidente de Chicago me fue a buscar, retó a todo el mundo y subimos. La verdad me pasó una sola vez en 38 fechas".

yamila 6 El cuerpo técnico encabezado por Ariel Broggi.

"Todo el mundo me pregunta si no quiero ser técnico, pero no, la verdad que me siento muy cómoda hacia adentro, con mi perfil más bajo, que no se sepa que estoy. Eso te da una tranquilidad para poder desenvolverte en muchos lugares. Quiero sumar al equipo más mujeres, me encantaría. En el club hemos tenido doctoras mujeres, la nutri mujer. En ese sentido, la verdad que la ideología del club es muy inclusiva, porque si no, yo no estaría acá", expresó la integrante del equipo campeón.

El ascenso y la copa del Lobo campeón

Cómo vivió la final ante Deportivo Madryn: "Estaba mal, tengo muchos problemas de ansiedad, y fue un partido tremendo. A la larga no lo vi. Cuando llegamos a los 45', se me nubló la vida, me fui al vestuario y me senté literal en el medio del vestuario y me puse a fumar y dije 'no, no puedo'. No escuché nada y a los 2 minutos entra corriendo el utilero diciendo que nos habían cobrado un penal y empezaron a entrar los jugadores que me decían 'vamos, tranquila que lo vamos a dar vuelta'. Y en los penales, cuando escuché desde el túnel que terminó la arenga, ahí recién salí de nuevo. Antes sólo escuchaba lo que pasaba fuera. Prefería eso y no verlo. En los penales estaba abrazada a Lucho Cingolani y Mati Muñoz, mirando el piso siempre, rezando, esperaba el grito y ahí abría los ojos y miraba".

yamila 7 La copa estuvo bajo la custodia de Yamila.

Los festejos en cancha de Platense: "Todo el mundo se llevó la red, pasto, de todo. En un momento voy al arco y digo, se robaron la red, se la van a tener que pagar a Platense, quiero que lo sepan. A los dos días jugó Platense y la verdad que el estadio estaba impecable, yo decía 'pobre gente', pero no, estaba bastante bien".

La copa del Lobo campeón: "La tengo guardada hasta hoy, que ya se la llevan para la vitrina. Hoy era el último día de entrevistas, porque estamos de vacaciones, entonces, los pocos que quedaron en Mendoza ya nos vamos".