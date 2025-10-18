Inicio Sociedad fenómeno
Cascada de fuego: el fenómeno natural que parece lava ardiente

Así se forma este increíble fenómeno que se puede observar pocas veces en el año y en determinados lugares del mundo

Luciana Biondo Torres
El fenómeno natural de la cascada de fuego solo ocurre durante el invierno, especialmente en el mes de febrero. 

Muchas personas no conocen este increíble fenómeno que parece que cayera lava de las montañas. La naturaleza crea una ilusión óptica que produce un efecto extraordinario en la cascada: desde determinados ángulos, parece que lo que cae desde las alturas es lava.

Cómo ser forma este fenómeno

Para que suceda las condiciones ambientales deben ser muy particulares, por lo que no siempre se produce. Primero, deber presentar suficiente nieve como para que la cascada fluya.

casacada de fuego
El fenómeno tiene una caída de agua de 650 metros perceptible algunos meses del año.

Después, el cielo debe estar despejado, dado que incluso la más leve neblina arruinará el impresionante efecto. Así, cuando la precipitación y los cielos se alinean, todo lo que se necesita es la luz precisa del sol en el poniente para que la cascada Horsetail arda en llamas.

Cómo observarla y dónde

Para quienes estén interesados en ver la cascada de fuego, deben planear muy bien su viaje a este parque de Estados Unidos. Es decir, visitar esta área natural durante la semana en que se prevé suceda este fenómeno, posteriormente llegar con horas de anticipación a las cataratas.

Es importante llegar a tiempo para que el atardecer no gane, al igual que la noche. Por el contrario, esto solo sucederá si el clima lo permite y el cielo está completamente despejado.

casacada de lava
Crea una ilusión óptica inimaginable, pero por demás cautivadora que atrae a fotógrafos y visitantes de todo el mundo.

Esta ocurre en determinados lugares, alguno de ellos son:

  • En el Parque Nacional de Yosemite, California. Se trata de la cascada Horsetail Fall, ocurre anualmente, principalmente a fines de febrero, durante unos pocos días y por unos 10 minutos al día. El sol del atardecer, en un ángulo perfecto, ilumina el agua que cae por la formación rocosa de El Capitán, creando la ilusión de una corriente de lava.
  • Ademán en el Parque Nacional Canaima, Venezuela. Algunas caídas de agua, como el Salto El Sapo, también pueden presentar este efecto. La luz del sol al atardecer se refleja en el agua que está cargada de minerales, dándole un tono rojizo que, combinado con el efecto óptico, la hace parecer encendida.

