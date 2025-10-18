Cascada de fuego: el fenómeno natural que parece lava ardiente

Cómo ser forma este fenómeno

Para que suceda las condiciones ambientales deben ser muy particulares, por lo que no siempre se produce. Primero, deber presentar suficiente nieve como para que la cascada fluya.

casacada de fuego El fenómeno tiene una caída de agua de 650 metros perceptible algunos meses del año.

Después, el cielo debe estar despejado, dado que incluso la más leve neblina arruinará el impresionante efecto. Así, cuando la precipitación y los cielos se alinean, todo lo que se necesita es la luz precisa del sol en el poniente para que la cascada Horsetail arda en llamas.