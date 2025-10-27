"Los árboles mueren de pie" sigue conmoviendo corazones y cierra su temporada con nuevas funciones

Bajo la dirección de Carolina Martínez y la producción de Producciones Jacarandá, esta puesta local de la clásica obra de Casona se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales del año. Con las actuaciones de Hugo Yañez, Dana Etecheverry y un gran elenco, la obra ha recibido ovaciones de pie y comentarios profundamente emocionados por parte del público.

Este estreno cobra además un significado especial: la obra subió a escena en el mismo mes en que se cumplieron 60 años del fallecimiento de Alejandro Casona, uno de los dramaturgos más sensibles y poéticos del teatro universal.