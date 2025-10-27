“Los árboles mueren de pie” sigue conmoviendo corazones y cierra su temporada con nuevas funciones en noviembre”. Luego de cuatro funciones a sala llena y otra a punto de agotar entradas, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, continúa emocionando al público mendocino y se prepara para cerrar una temporada inolvidable con tres nuevas funciones en noviembre en el Teatro Tajamar.
Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, continúa emocionando al público mendocino y se prepara para cerrar una temporada inolvidable con tres nuevas funciones en noviembre en el Teatro Tajamar
Bajo la dirección de Carolina Martínez y la producción de Producciones Jacarandá, esta puesta local de la clásica obra de Casona se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales del año. Con las actuaciones de Hugo Yañez, Dana Etecheverry y un gran elenco, la obra ha recibido ovaciones de pie y comentarios profundamente emocionados por parte del público.
Este estreno cobra además un significado especial: la obra subió a escena en el mismo mes en que se cumplieron 60 años del fallecimiento de Alejandro Casona, uno de los dramaturgos más sensibles y poéticos del teatro universal.
A través de una historia donde la ternura, la esperanza y la ilusión se entrelazan, Los árboles mueren de pie invita a reflexionar sobre el valor de las emociones y el poder de los sueños que se resisten a morir.
Funciones de noviembre:
- Sábados 1, 15 y 22 de noviembre.
- Teatro Tajamar – Aveniva San Martín 1921, Paseo Alameda, Mendoza.
- Entradas disponibles en Entradaweb
Los árboles mueren de pie, una obra que ya conquistó el corazón del público mendocino y que se despide del año con nuevas oportunidades para emocionarse.