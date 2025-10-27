Inicio Ovación Fútbol Vinicius Júnior
Derbi español

Vinícius Júnior rompió el silencio sobre sus actitudes en el clásico Real Madrid vs. Barcelona

El clásico quedó pintado de color blanco, pero el panorama de Vinícius Júnior fue diferente ya que protagonizó rabietas y peleas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Luego del partido Vinícius Júnior buscó a Lamine Yamal.

Luego del partido Vinícius Júnior buscó a Lamine Yamal.

Vinicius Júnior está otra vez en el ojo de la polémica porque en el derbi entre Real Madrid y Barcelona el delantero brasileño tuvo dos momentos de euforia que empañaron su desempeño. En España se cansaron de su actitud y un día después tuvo que salir a pedir disculpas.

El lugar elegido para realizar el descargo fue Real Madrid TV donde el polémico jugador se refirió a su berrinche al salir sustituido y al enfrentamiento que tuvo con Lamine Yamal en el partido que finalizó 2 a 1 a favor del conjunto blanco.

Vinicius Jr - Lamine Yamal
Vin&iacute;cius Junior tuvo un buen partido contra el Barcelona.

Vinícius Junior tuvo un buen partido contra el Barcelona.

Vinícius Júnior habló sobre su enojo tras ser sustituido

En el minuto 72 y con el marcador 2 a 1 a su favor el entrenador Xabi Alonso decidió la salida de Vinícius Júnior y el ingreso de su compatriota Rodrygo, noticia que no le cayó bien al ex delantero del Flamengo.

Fue allí cuando entre gestos y gritos salió del campo de juego para retirarse directamente a los vestuarios. Entre los gritos se alcanzó a escuchar que utilizó expresiones como "me voy del equipo" y "a tomar por el c...".

Embed

Luego de unos minutos regresó y más calmo se sentó junto a sus compañeros para ver los minutos finales del clásico español. Ante esta situación el jugador del Real Madrid explicó: "Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible".

Por su lado, Xabi Alonso declaró: "Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante".

"Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber como tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", advirtió el técnico del Real Madrid.

Vinícius Júnior y el cruce con Lamine Yamal

Una vez finalizado el encuentro tuvo un cruce para nada amistoso con Lamine Yamal, quien en la previa del partido había declarado que el "Real Madrid roba y se queja", y los jugadores del Merengue lo buscaron durante los 90 minutos para sacarlo del partido.

Vinicius Jr - Lamine Yamal
Vin&iacute;cius Junior se enfrent&oacute; a Lamine Yamal cuando finaliz&oacute; el partido.

Vinícius Junior se enfrentó a Lamine Yamal cuando finalizó el partido.

"No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición", comenzó declarando el jugador brasileño. "Sabemos que al entrar al campo debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy ¡Hala Madrid", concluyó Vinícius Júnior.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas