Vinícius Júnior rompió el silencio sobre sus actitudes en el clásico Real Madrid vs. Barcelona

Fue allí cuando entre gestos y gritos salió del campo de juego para retirarse directamente a los vestuarios. Entre los gritos se alcanzó a escuchar que utilizó expresiones como "me voy del equipo" y "a tomar por el c...".

Embed Primeras declaraciones de Vinicius tras su polémica reacción al cambio en El Clásico pic.twitter.com/c2F1uBdLwO — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Luego de unos minutos regresó y más calmo se sentó junto a sus compañeros para ver los minutos finales del clásico español. Ante esta situación el jugador del Real Madrid explicó: "Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible".

Por su lado, Xabi Alonso declaró: "Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante".

"Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber como tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", advirtió el técnico del Real Madrid.

Vinícius Júnior y el cruce con Lamine Yamal

Una vez finalizado el encuentro tuvo un cruce para nada amistoso con Lamine Yamal, quien en la previa del partido había declarado que el "Real Madrid roba y se queja", y los jugadores del Merengue lo buscaron durante los 90 minutos para sacarlo del partido.

Vinicius Jr - Lamine Yamal Vinícius Junior se enfrentó a Lamine Yamal cuando finalizó el partido.

"No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición", comenzó declarando el jugador brasileño. "Sabemos que al entrar al campo debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy ¡Hala Madrid", concluyó Vinícius Júnior.