Boca venció a Barracas Central en un partido clave por la clasificación al Torneo Clausura y la Libertadores

Sin embargo, Boca respiró aliviado minutos después. Iván Tapia, quien había sido amonestado en los primeros minutos del juego, terminó expulsado ante una inexistente falta ante Leandro Paredes.

Promediando los 20 minutos, Barracas dio el primer golpazo de la tarde. Rodrigo Insúa sacó un remate de más de 30 metros y, con Marchesín adelantado, la pelota se coló en un ángulo.

Barracas Central se replegó cerca de su área y busca golpear con ataques directos, mientras que Boca controló la posesión del balón e intentó romper el bloque defensivo del local, aunque sin resultado.

El partido siguió levantando temperatura, y Boca nunca pudo penetrar el muro que armó Barracas. La chance más clara la tuvo Milton Giménez en la última jugada del primer tiempo, con un cabezazo que pasó por al lado del palo.

La segunda parte volvió a comenzar con polémica. Milton Delgado recibió una brutal patada a la altura de la tibia aunque, lo que para muchos era roja, en este caso fue amarilla para Ruiz.

Exequiel Zeballos le cambió la cara a Boca

Úbeda tomó la decisión de mandar a Exequiel Zeballos a la cancha, ya que a Boca le faltaba desequilibrio. Al igual que sucedió el partido pasado, "El Changuito" terminó siendo una de las figuras.

A los 7 minutos, fue Milton Giménez quien se llevó la pelota atrevidamente y definió al palo de Ledesma para igualar el marcador. Apenas tres minutos después, luego de un gran centro de Barinaga, el 9 de Boca puso en ventaja a su equipo con un gran cabezazo.

A los 20', Boca aprovechó la superioridad numérica y liquidó el partido. Merentiel puso a correr a Zeballos, que superó a dos marcadores y devolvió las gentilezas. Así, el uruguayo anotó el tanto que lo posiciona como el goleador del Xeneize en 2025.

En los minutos restantes, y con el marcador a su favor, Boca impuso las condiciones y dominó con total tranquilidad. Así, el equipo de Úbeda ganó un partido clave en la lucha por la clasificación a playoffs, como también a la Copa Libertadores si se tiene en cuenta la tabla anual.