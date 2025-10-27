Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Clausura

¡La clavó al ángulo! El golazo con el que Boca pierde ante Barracas Central

A los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insua clavó su remate al ángulo. El video del gol con el que Boca pierde ante Barracas Central

Por UNO
Con un golazo, Insúa puso en ventaja a Barracas y complica a Boca.

Boca se enfrenta a Barracas Central en un partido clave, que quedó pendiente ante el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Al término del primer tiempo, El Xeneize cae por 1 a 0 por un verdadero golazo de Rodrigo Insúa.

A los 14 minutos, luego de una jugada polémica, Barracas Central se quedó con un jugador menos ante la expulsión de Tapia. 4 minutos después, Insua selló un verdadero golazo de media distancia.

El golazo con el que Boca pierde un partido clave ante Barracas

La jugada comenzó con un rebote en la mitad de la cancha que el defensor de Barracas capitalizó con categoría: bajó la pelota con el pecho, se acomodó ante la marca de William Alarcón y, sin dudarlo, soltó un derechazo potente que viajó directo al ángulo. El arquero azul y oro apenas alcanzó a mirar cómo la pelota se colaba en su arco en uno de los mejores goles del campeonato.

