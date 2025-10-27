¡La clavó al ángulo! El golazo con el que Boca pierde ante Barracas Central

Boca se enfrenta a Barracas Central en un partido clave, que quedó pendiente ante el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Al término del primer tiempo, El Xeneize cae por 1 a 0 por un verdadero golazo de Rodrigo Insúa.
A los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insua clavó su remate al ángulo. El video del gol con el que Boca pierde ante Barracas Central
A los 14 minutos, luego de una jugada polémica, Barracas Central se quedó con un jugador menos ante la expulsión de Tapia. 4 minutos después, Insua selló un verdadero golazo de media distancia.
La jugada comenzó con un rebote en la mitad de la cancha que el defensor de Barracas capitalizó con categoría: bajó la pelota con el pecho, se acomodó ante la marca de William Alarcón y, sin dudarlo, soltó un derechazo potente que viajó directo al ángulo. El arquero azul y oro apenas alcanzó a mirar cómo la pelota se colaba en su arco en uno de los mejores goles del campeonato.