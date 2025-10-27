¡La clavó al ángulo! El golazo con el que Boca pierde ante Barracas Central

A los 14 minutos, luego de una jugada polémica, Barracas Central se quedó con un jugador menos ante la expulsión de Tapia. 4 minutos después, Insua selló un verdadero golazo de media distancia.

El golazo con el que Boca pierde un partido clave ante Barracas

La jugada comenzó con un rebote en la mitad de la cancha que el defensor de Barracas capitalizó con categoría: bajó la pelota con el pecho, se acomodó ante la marca de William Alarcón y, sin dudarlo, soltó un derechazo potente que viajó directo al ángulo. El arquero azul y oro apenas alcanzó a mirar cómo la pelota se colaba en su arco en uno de los mejores goles del campeonato.