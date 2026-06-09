Invirtieron 1.100 millones de euros en un aeropuerto y terminó siendo una construcción fantasma

La construcción contemplaba una conexión directa con Madrid en unos 50 minutos mediante una línea de AVE, lo que lo convertiría en un nodo estratégico dentro del centro peninsular. La iniciativa fue impulsada por empresarios y respaldada por figuras políticas regionales como José Bono. Su financiación recayó en gran parte en la Caja Castilla-La Mancha (CCM), que aportó más de 400 millones de euros. En total, la inversión final alcanzó aproximadamente los 1.100 millones de euros.

El aeropuerto fue inaugurado en diciembre de 2008, en un momento especialmente desafortunado: el inicio de la crisis financiera global. A pesar de contar con una infraestructura de gran escala, incluida una pista de 4.100 metros, una de las más largas de Europa, apta para aeronaves como el Airbus A380, nunca logró atraer el tráfico aéreo esperado.

Aerpuerto ciudad real (1)

El aeropuerto fantasma de España

La falta de demanda y de interés por parte de las aerolíneas llevó a que operara de forma limitada durante apenas cuatro años. Finalmente, en 2012, el aeropuerto se declaró en quiebra y cerró sus operaciones, acumulando una deuda de 319 millones de euros.

Años más tarde, su destino volvió a generar polémica. En 2015, en una subasta judicial, un grupo chino ofreció apenas 10.000 euros por la infraestructura, oferta que fue rechazada por considerarse insuficiente. Finalmente, en 2018, la construcción fue adquirido por la empresa CR International Airport (CRIA) por 56,2 millones de euros.

Más recientemente, entre 2024 y 2025, el aeropuerto volvió a ocupar espacio en la discusión pública tras una propuesta del Gobierno de España para utilizar sus instalaciones como centro de acogida para inmigrantes, lo que provocó el rechazo de autoridades locales y reabrió el debate sobre el futuro de una infraestructura que nunca llegó a cumplir su promesa inicial.