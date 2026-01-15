La cueva con mayor importancia histórica del mundo: allí se escribió el último libro de la Biblia

La tradición señala que el apóstol, inspirado por revelaciones divinas, dictaba sus palabras mientras Prócoro las escribía, convirtiendo a este espacio en un auténtico “lugar de escritura sagrada”.

Patmos es una pequeña isla del mar Egeo, de origen volcánico, conocida por su atmósfera silenciosa y espiritual. Se trata de la isla más septentrional de un grupo de islas griegas, justo frente a la costa suroeste de Turquía. Lejos del bullicio de otras regiones mediterráneas, este territorio fue elegido según los textos históricos como lugar de destierro para San Juan alrededor del siglo I d.C. Con el paso del tiempo, la isla se transformó en un centro de peregrinación religiosa, atrayendo a fieles, historiadores y turistas de todo el mundo.

cueva del apocalipsis en islas patmos La Gruta del Apocalipsis de San Juan en Patmos.

Sobre la cueva se erige el Monasterio de San Juan el Teólogo, construido en el siglo XI. Esta imponente edificación rodea y resguarda el lugar donde, según la fe cristiana, se escribieron los textos sagrados.

Según algunos datos que aporta el sitio Britannica, el apóstol Juan fue exiliado a Patmos por el emperador romano Domiciano en el año 95 d. C. y permaneció allí dos años. Durante este período, vivió en esta pequeña cueva, donde supuestamente dictó su Evangelio y Apocalipsis (o Revelación) a su discípulo Prócoro, quien posteriormente se convirtió en obispo de Nicomedia. Sin embargo, El Apocalipsis, con sus inquietantes revelaciones, ha sido foco de controversia desde entonces, y fue el último libro de la Biblia en escribirse.

La importancia de la Cueva del Apocalipsis trasciende lo religioso. La UNESCO declaró a Patmos Patrimonio de la Humanidad, reconociendo el valor universal excepcional del sitio como testimonio vivo de la historia espiritual de la humanidad.