El Parque Nacional que conserva una de las cavernas más profundas: se trata de un mundo oculto bajo tierra

Muchas de ellas se originaron cuando el ácido sulfúrico disolvió la roca, dando lugar a enormes salas subterráneas y pasajes profundos. Por eso, el lugar fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La Caverna de Carlsbad: el gigante subterráneo

La Caverna de Carlsbad es la atracción principal del parque. Sus pasajes descubiertos superan las 30 millas (48 km) en total, aunque solo unos 5 km están abiertos al público.

Dentro de esta vasta red, destaca la Big Room o Gran Sala, una de las cámaras subterráneas más grandes no solo de Norteamérica sino del mundo. Con aproximadamente 8.2 acres de superficie, es decir más de 33.000 m², esta sala rocosamente decorada ofrece estalactitas, estalagmitas, columnas colosales y otros “espeleotemas” dignos de una catedral natural.

Además de Carlsbad, el parque es hogar de la Cueva Lechuguilla, una de las más extraordinarias del planeta. Exploraciones recientes han cartografiado más de 140 millas (225 km) de túneles y pasajes, convirtiéndola en una de las cuevas más largas y profundas de Estados Unidos.

Parque Nacional Cavernas de Carlsbad (1) Aquí se pueden observar centenar de cuevas, formaciones minerales únicas y procesos geológicos que aún siguen en actividad.

Lechuguilla es un laboratorio geológico natural, pues sus formaciones minerales, incluyendo enormes “candelabros” de yeso, delicados filamentos y estructuras únicas, se desarrollan en condiciones que no se encuentran en casi ningún otro lugar del mundo.

¿Por qué hay que visitar el Parque Nacional Cavernas de Carlsbad?