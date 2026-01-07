Bajo la aridez del desierto de Chihuahua, en el sureste de Nuevo México, en Estados Unidos, se esconde un paisaje oculto y milenario: el Parque Nacional Cavernas de Carlsbad. Aunque en la superficie el terreno parece seco y desértico, bajo tierra yace uno de los sistemas de cuevas más espectaculares y profundos del mundo.
El Parque Nacional que conserva una de las cavernas más profundas: se trata de un mundo oculto bajo tierra
¿Es posible sorprenderse con un Parque Nacional? La respuesta es sí, ya que hay uno que tiene mundos paralelos dentro de sí y sus cuevas ocultan otra dimensión
El parque nacional que oculta la cueva más profunda del mundo
El Parque Nacional Cavernas de Carlsbad fue establecido en 1930 para proteger la Caverna de Carlsbad y numerosas cuevas vecinas creadas a partir de formaciones de arrecifes marinos del periodo Pérmico. Desde entonces, se ha convertido en un destino emblemático para científicos, espeleólogos y visitantes de todo el mundo.
Más de 120 cuevas han sido identificadas y exploradas dentro del parque, la mayoría formadas por un proceso poco común en el mundo: el agua rica en ácido sulfúrico disolvió la piedra caliza, creando pasajes subterráneos, cámaras gigantes y formaciones calcáreas únicas.
Muchas de ellas se originaron cuando el ácido sulfúrico disolvió la roca, dando lugar a enormes salas subterráneas y pasajes profundos. Por eso, el lugar fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La Caverna de Carlsbad: el gigante subterráneo
La Caverna de Carlsbad es la atracción principal del parque. Sus pasajes descubiertos superan las 30 millas (48 km) en total, aunque solo unos 5 km están abiertos al público.
Dentro de esta vasta red, destaca la Big Room o Gran Sala, una de las cámaras subterráneas más grandes no solo de Norteamérica sino del mundo. Con aproximadamente 8.2 acres de superficie, es decir más de 33.000 m², esta sala rocosamente decorada ofrece estalactitas, estalagmitas, columnas colosales y otros “espeleotemas” dignos de una catedral natural.
Además de Carlsbad, el parque es hogar de la Cueva Lechuguilla, una de las más extraordinarias del planeta. Exploraciones recientes han cartografiado más de 140 millas (225 km) de túneles y pasajes, convirtiéndola en una de las cuevas más largas y profundas de Estados Unidos.
Lechuguilla es un laboratorio geológico natural, pues sus formaciones minerales, incluyendo enormes “candelabros” de yeso, delicados filamentos y estructuras únicas, se desarrollan en condiciones que no se encuentran en casi ningún otro lugar del mundo.
¿Por qué hay que visitar el Parque Nacional Cavernas de Carlsbad?
- Para explorar una de las redes de cuevas más grandes y profundas del mundo.
- Caminar por la Big Room, con formaciones espectaculares y dimensiones que desafían la imaginación.
- Observar colonias de murciélagos al atardecer durante la temporada.
- Descubrir Lechuguilla, una cueva de relevancia científica global.
- Disfrutar de la biodiversidad del desierto de Chihuahua y la Sierra de Guadalupe.