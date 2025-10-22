Las cuevas kársticas llenas de aventuras en el suroeste de China

La cueva de Shuanghe, en Zunyi, mapeada con 437,1 kilómetros, es la más larga de Asia y un imán para los aventureros al aire libre. En los últimos años, la zona escénica se ha orientado hacia el turismo de aventura para satisfacer la creciente demanda. Los operadores ampliaron sus actividades para atraer a visitantes jóvenes y familias, al tiempo que protegen los frágiles ecosistemas subterráneos.

Cerca de una de las entradas hay una vía ferrata compuesta por peldaños y apoyos de acero que recorren un acantilado. Padres e hijos avanzan lentamente sujetos a la línea de seguridad, enganchándose y manteniendo el equilibrio.

Los operadores aseguran que se están adaptando a los nuevos gustos. “Con el aumento de las expectativas de los consumidores, el antiguo modelo de turismo panorámico ya no satisface las necesidades de los visitantes, especialmente entre los más jóvenes”, dijo Zhang Yifeng, presidente de la empresa operadora del área escénica. “Estamos trabajando para crear experiencias que los atraigan”.

Las redes sociales están amplificando la tendencia. A una hora en auto de la capital provincial, Guiyang, la cueva de Shilong se volvió viral gracias a su fotogénico río subterráneo. Los lugareños la llaman el “modelo” de cueva acuática. Los hashtags en las populares plataformas Douyin y Xiaohongshu acumularon más de 30 millones de vistas, junto con una avalancha de guías de viaje y fotos.

Los visitantes pueden navegar en bote por el sinuoso río subterráneo y, en verano, algunos prueban el buceo en cuevas o trepan por cascadas sumergidas, según el operador.

Las cavernas albergan más de 30 terrazas, decenas de pozas de travertino y numerosas cascadas finas, según los medios locales.

Bajo la iluminación, las pozas cristalinas adquieren un tono esmeralda y transforman la oscuridad de la caverna en un espectáculo de luz y color.

