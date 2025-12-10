La cueva más profunda de América Latina: está en el top 10 del mundo

Para entrar no basta con ser valiente, hay que tener una logística quirúrgica, semanas de provisiones y la capacidad de avanzar donde cada metro es una batalla contra el agua, el barro y la propia cabeza. Los exploradores dicen que, más que descender, uno “cae” dentro de otro mundo. Y lo más impresionante es que la cueva Huautla sigue creciendo: cada año se descubren nuevos pasajes que podrían llevarla a romper récords globales.

Cueva Krubera-Voronja, Georgia, 2197 m

Cueva Veryovkina, Georgia, 2212 m

Cueva Sarma, Georgia, 1830 m

Cueva Snezhnaya, Georgia, 1760 m

Cueva Lamprechtsofen, Austria, 1735 m

Cueva Gouffre Mirolda, Francia, 1661 m

Cueva Gouffre Jean-Bernard, Francia, 1602 m

Cueva del Cerro del Cuevón, España, 1589 m

Cueva Sistema Huautla, México, 1560 m

Cueva Hirlatzhöhle, Austria, 1560 m

Muy cerca, en pensamiento y geografía, está Sistema Cheve, también en Oaxaca. Una cueva-torbellino que desciende cerca de 1.500 metros y que obliga a mezclar espeleología con buceo técnico extremo. Allí los sifones, túneles completamente inundados, son tan largos y complejos que las expediciones recientes usan robots y tecnología diseñada para misiones submarinas.