La cueva más profunda de América Latina: está en el top 10 del mundo

En la superficie, América Latina late con selvas infinitas, cordilleras dramáticas y ríos que rompen récords en todo el mundo. Pero el verdadero misterio no siempre está afuera. A veces está abajo, en esos abismos húmedos y silenciosos donde la luz del sol nunca negocia.
Allí abajo, en lo profundo, América Latina respira otro ritmo, un continente dentro del continente
Es allí, en la frontera entre lo conocido y lo que apenas imaginamos, América Latina guarda algunas de las cuevas más profundas, peligrosas y fascinantes del mundo. Te contamos de qué se trata.
El título de gigante subterráneo latinoamericano lo tiene México sin discusión. En la Sierra Mazateca se abre el Sistema Huautla, una red de túneles, pozos y ríos internos que se sumerge 1.560 metros hacia la oscuridad. Es la cueva más profunda de América Latina.
Para entrar no basta con ser valiente, hay que tener una logística quirúrgica, semanas de provisiones y la capacidad de avanzar donde cada metro es una batalla contra el agua, el barro y la propia cabeza. Los exploradores dicen que, más que descender, uno “cae” dentro de otro mundo. Y lo más impresionante es que la cueva Huautla sigue creciendo: cada año se descubren nuevos pasajes que podrían llevarla a romper récords globales.
Según el portal Oxalis Aventure, las cuevas más profundas del mundo son
- Cueva Krubera-Voronja, Georgia, 2197 m
- Cueva Veryovkina, Georgia, 2212 m
- Cueva Sarma, Georgia, 1830 m
- Cueva Snezhnaya, Georgia, 1760 m
- Cueva Lamprechtsofen, Austria, 1735 m
- Cueva Gouffre Mirolda, Francia, 1661 m
- Cueva Gouffre Jean-Bernard, Francia, 1602 m
- Cueva del Cerro del Cuevón, España, 1589 m
- Cueva Sistema Huautla, México, 1560 m
- Cueva Hirlatzhöhle, Austria, 1560 m
Muy cerca, en pensamiento y geografía, está Sistema Cheve, también en Oaxaca. Una cueva-torbellino que desciende cerca de 1.500 metros y que obliga a mezclar espeleología con buceo técnico extremo. Allí los sifones, túneles completamente inundados, son tan largos y complejos que las expediciones recientes usan robots y tecnología diseñada para misiones submarinas.