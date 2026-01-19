La brutal indirecta de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani: "Cuando Luciano estaba conmigo era..."

sabrina luciano martin fierro Sabrina Rojas habló como nunca antes de su matrimonio con Luciano Castro.

"Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!", siguió sin pelos en la lengua haciendo referencia también al romance de Luciano Castro con Flor Vigna y su polémica aparición en un videoclip.

¿Sabrina Rojas engañó a Luciano Castro?

Días antes, Sabrina Rojas habló en BONDI y recordó cómo vivió ella las infidelidades del actor durante su matrimonio. “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”, arrancó Sabrina en BONDI. “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”, siguió para luego rematar con una revelación explosiva.

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.

La primera reacción de Sabrina Rojas a la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Fernanda Iglesias aseguró que en el mes de noviembre Luciano Castro quedó fascinado con una joven de 28 años con la que hubo besos, intercambio de mensajes y audios.

Además Sarah Borell, la joven en cuestión, habló desde Europa y prendió fuego al actor dando detalles de su historia de amor,antes de la llegada de Griselda Siciliani a España.

En medio de todo el revuelo, Sabrina Rojas habló con el notero de A la Tarde y fue letal. "¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? le preguntaron.

SABRINA LUCIANO GRISELDA Sabrina sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

"Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver", arrancó. "A mí nada me sorprende... Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?", cerró filosísima.