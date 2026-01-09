"Con mis pecas al aire", Sabrina Rojas se mostró en ropa interior tras el escándalo de Luciano Castro

SABRINA ROJAS ROPA INTERIOR Sabrina Rojas se grabó recién despierta y arrasó.

Además, Sabrina Rojas aprovechó la oportunidad para presumir su belleza y lomazo escultural, sorprendiendo con una selfie desde la cama en ropa interior. "Modo vacaciones. Acá sin filtro, recién levantada, con mis pecas al aire. Buena luz, eso sí", escribió junto al video que enloqueció a sus seguidores.

La reacción de Sabrina Rojas tras el engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Sabria rompió el silencio luego de que en Puro Show revelaran que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani con otra mujer en España.

Fernanda Iglesias aseguró que en el mes de noviembre Luciano Castro quedó fascinado con una joven de 28 años con la que hubo besos, intercambio de mensajes y audios.

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

SABRINA LUCIANO GRISELDA La palabra de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

En medio de todo el revuelo, Sabrina Rojas habló con el notero de A la Tarde y fue letal. "¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? le preguntaron.

"Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver", arrancó. "A mí nada me sorprende... Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?", cerró filosísima.