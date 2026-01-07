Luciano Castro y Griselda Siciliani fueron noticia de todos los portales luego de que se filtrara una supuesta infidelidad del actor a Griselda en el mes de noviembre.
Apareció la amante europea de Luciano Castro: "Es igual a Sabrina Rojas"
La joven que sería la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani rompió el silencio y la compararon con Sabrina Rojas.
Según revelaron en Puro Show, Luciano Castro habría conocido a una mujer de 28 años en un restaurante de Madrid, hubo besos, intercambio de mensajes y hasta mostraron un audio que Luciano le mandó a la joven.
Luego de que saliera a la luz el bombazo, Sarah Borrell rompió el silencio en Puro Show y relató cómo fue su encuentro con el actor en España.
Sarah Borrell, es actriz y bailarina, no solo dio todos los detalles de su vínculo con Castro sino que llamó la atención por su parecido con Sabrina Rojas, ex de Luciano. "Es igual", "Idéntica pero más joven", dijo Ángel de Brito en BONDI al ver las fotos de la danesa.
Cómo fue la relación entre Sarah Borell y Luciano Castro
Fernanda Iglesias explicó que la mujer al inicio de la relación, Sarah no sabía de la situación sentimental de Luciano Castro. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".
"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.
Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.
"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".