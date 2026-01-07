Apareció la amante europea de Luciano Castro: "Es igual a Sabrina Rojas"

LUCIAO CASTRO AMANTE Las fotos de Sarah Burrell, la supuesta amante de Luciano Castro.

Sarah Borrell, es actriz y bailarina, no solo dio todos los detalles de su vínculo con Castro sino que llamó la atención por su parecido con Sabrina Rojas, ex de Luciano. "Es igual", "Idéntica pero más joven", dijo Ángel de Brito en BONDI al ver las fotos de la danesa.

Cómo fue la relación entre Sarah Borell y Luciano Castro

Fernanda Iglesias explicó que la mujer al inicio de la relación, Sarah no sabía de la situación sentimental de Luciano Castro. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

luciano griselda engaño Las mentiras de Luciano Castro a su amante europea.

Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".