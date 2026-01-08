Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras las escandalosas revelaciones de Claudia Ciardone sobre los mensajes que le habría madando el polémico empresario.
Wanda Nara se separó y reventó las redes mostrándose en bikini colaless
La catarata de fotos que publicó Wanda Nara luego de que se confirmara su separación de Martín Migueles. Los detalles
Además, Martín Migueles estaría siendo investigado por la justicia por sus negocios y sociedad con Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio.
Si bien Wanda Nara no hizo referencia a la noticia revelada por Yanina Latorre, la rubia se la jugó publicando una catarata de fotos en microbikini.
De lo más sexy, Wanda Nara presumió su renovada figura luciendo un modelo off-white con detalles de cuero en la bombacha colaless y corpiña extra small.
Se acabó el amor entre Wanda Nara y Martín Migueles
Fue Yanina Latorre quien a pesar de estar de vacaciones en Miami, anunció la noticia en su cuenta de Instagram, contando todos los detalles del escandaoloso fin de la pareja.
“Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, siguió para luego revelar que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron mientras estaban en Punta del Este y que el socio de Elías Piccirillo estaría desesperado por reconquistarla.
“Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, siguió sobre las causas que habrían desencadenado la decisión de Wanda Nara.
Los mensajes de Martín Migueles a Claudia Ciardone
Fue la misma Claudia Ciardone quien habló en Sálvese Quien Pueda y explicó cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.
"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.