Por primera vez, Wanda Nara confesó que siente cuando ve a Icardi con la China Suárez: "Me..."

El martes por la noche se transmitió el primer programa de Yanina Latorre como participante de Masterchef Celebrity, ocupando el lugar de Maxi López.
Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre fue por todo y no perdió oportunidad para hablar con Wanda Nara y hacerle las preguntas más filosas.
Sorprendida por la frontalidad de la conductora de Sálvese Quien Pueda, Wanda Nara respondió sin filtros, incluso cuando le consultaron por el romance de Mauro Icardi y la China Suárez. “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?“,lanzó Yanina y Wanda Nara fue brutal. ”¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.
“¿Lo ves feliz? Vos que lo conoces", siguió Yanina. “No, ¿vos lo ves feliz?“, repreguntó Nara. Latorre contestó: ”No, yo también lo conozco un poco".
Wanda Nara apoyó a Martín Migueles tras los escandalosos rumores
Luego de que Claudia Ciardone revelara que el novio de Wanda Nara la invitó a tener un encuentro y hasta mostrara los mensajes que le mandó, Wanda terminó el 2025 junto a Migueles.
Desde Punta del Este donde viajó de vacaciones junto a todos sus hijos, Wanda Nara desmintió las versiones de separación posando junto Migueles escribiendo "amor verdadero".
Además, Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre.
"Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.