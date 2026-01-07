Por primera vez, Wanda Nara confesó que siente cuando ve a Icardi con la China Suárez: "Me..."

“¿Lo ves feliz? Vos que lo conoces", siguió Yanina. “No, ¿vos lo ves feliz?“, repreguntó Nara. Latorre contestó: ”No, yo también lo conozco un poco".

Wanda Nara apoyó a Martín Migueles tras los escandalosos rumores

Luego de que Claudia Ciardone revelara que el novio de Wanda Nara la invitó a tener un encuentro y hasta mostrara los mensajes que le mandó, Wanda terminó el 2025 junto a Migueles.

Desde Punta del Este donde viajó de vacaciones junto a todos sus hijos, Wanda Nara desmintió las versiones de separación posando junto Migueles escribiendo "amor verdadero".

wanda migueles Wanda Nara y Martín Migueles juntos tras los rumores.

Además, Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre.

"Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.