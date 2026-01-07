¡Bombazo! Se separaron Wanda Nara y Martín Migueles

WANDA MIGUELES SEPARADOS Yanina Latorre confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.

“Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, siguió sobre las causas que habrían desencadenado la decisión de Wanda Nara.

¿Qué pasó entre el ex novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone?

Yanina Latorre explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.

Fue la misma Claudia Ciardone quien habló en Sálvese Quien Pueda y explicó cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.

"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".

claudia wanda acuerdo Los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone.

A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.