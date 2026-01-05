Wanda Nara llegó al país y ¿trató a la China Suárez de mantenida?

WANDA NARA CHINA El palito de Wanda Nara a la China Suárez.

“Buen día. La felicidad de volver a mi trabajo como se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie... ", comenzó mientras la China Suárez dejó su vida para acompañar a Mauro Icardi a Turquía. "No hay nada más digno que vivir tu propia vida”, agregó filosa.

Wanda Nara confirmó la continuidad de su romance con Martín Migueles

Luego de que Claudia Ciardone revelara que el novio de Wanda Nara la invitó a tener un encuentro y en medio de fuertes rumores sobre las intenciones de Migueles con varias famosas, Wanda Nara se mostró junto a su novio en el último día del año.

Desde Punta del Este donde viajó de vacaciones junto a todos sus hijos, Wanda Nara desmintió las versiones de separación posando junto Migueles escribiendo "amor verdadero".

wanda migueles Wanda Nara y Martín Migueles juntos tras los rumores.

Además, Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre.

"Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.