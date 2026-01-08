Los mensajes hots de Luciano Castro a su amante europea: "Si quieres ..."

luciano castro chats amante Los chats de Luciano Castro a Sarah Borrell.

En otra oportunidad el actor fue por todo elogiando a Sarah y reforzandosu interés por verla. “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”, le propone con acento español.

Cómo comenzó la relación de Luciano Castro y Sarah Borrell

Según revelaron en Puro Show, Luciano Castro habría conocido a Sarah en un restaurante de Madrid durante el mes de noviembre.

"A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".