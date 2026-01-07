Luciano Castro y Griselda Siciliani fueron noticia de todos los portales luego de que se filtrara una supuesta infidelidad del actor a Griselda en el mes de noviembre.
La explosiva respuesta de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los rumores de infidelidad
La reacción de Luciano Castro luego de que aseguraran que engaó a Griselda Siciliani con otra mujer. Todos los detalles
Según revelaron en Puro Show, Luciano Castro habría conocido a una mujer de 28 años en un restaurante de Madrid, hubo besos, intercambio de mensajes y hasta mostraron un audio que Luciano le mandó a la joven.
Además, Luciano Castro incluso le mintió a la supuesta tercera en discordia al enterarse de que Griselda Siciliani llegaría a Madrid a visitarlo.
A pesar de todas estas revelaciones, Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron no hacer referencia a los rumores y publicaron un video desde sus vacaciones en Brasil donde se mostraron felices y enamorados, demostrando que no hay crisis ni separación en la pareja. "Qué días Brasil", escribió el actor junto al video que se llenó de comentarios sobre la supuesta infidelidad.
La relación entre Luciano Castro y su amante en Madrid
"A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos", arrancó explicando Fernanda Iglesias en Puro Show.
"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.
Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.
"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".